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  • مزج حتى أصعب المكونات بسرعة فائقة مزج حتى أصعب المكونات بسرعة فائقة مزج حتى أصعب المكونات بسرعة فائقة
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    السلسلة 5000 خلاط يدوي

    HR2683/00

    مزج حتى أصعب المكونات بسرعة فائقة

    مع قوة أكبر بنسبة 50%* لسحق أي مكون، يُعد الخلاط اليدوي من Philips من السلسلة 5000 الخيار الأمثل للحصول على نتائج رائعة ومتساوية. استمتع بوصفات الحساء الكريمية والصلصات الناعمة في أثناء استكشاف طرق جديدة لإعداد طعامك!

    إكتشف كلّ المميزات

    السلسلة 5000 خلاط يدوي

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    مزج حتى أصعب المكونات بسرعة فائقة

    أقوى خلاط يدوي لدينا

    • خلاط
    قدرة سحق تام تبلغ 1200 واط

    قدرة سحق تام تبلغ 1200 واط

    اخلط حتى أكثر المكونات صلابة مع أقوى خلاط يدوي لدينا على الإطلاق. واستمتع بكل شيء بداية من حليب المكسرات المصنوع في المنزل وصولاً إلى عصائر السموذي بالفواكه المجمدة في وقت قصير جدًا.

    خلط أسرع وأكثر سلاسة بفضل تقنية ProMix

    خلط أسرع وأكثر سلاسة بفضل تقنية ProMix

    تقنية حاصلة على براءة الاختراع تجمع بين أقوى محرك لدينا ووحدة شفرة ذات شكل فريد وحاجب واقٍ من الطرطشة لضمان التحريك الأمثل للطعام وسهولة التنظيف وعدم إحداث الفوضى. فتحصل على نتائج سريعة ومن دون كتل في كل مرة.

    مفرمة صغيرة الحجم للأعشاب والمكسرات واللحوم وغير ذلك الكثير

    مفرمة صغيرة الحجم للأعشاب والمكسرات واللحوم وغير ذلك الكثير

    ثبِّت المفرمة صغيرة الحجم لتقطيع البصل والأعشاب وتكسير المكسرات وغير ذلك الكثير. تتميز أيضًا بسعة 0,5 حجم L للمساعدة على تحضير كل الوصفات الصغيرة التي تحتاج إليها في أثناء إعداد الطعام.

    تقنية SpeedTouch للتحكم من دون عناء

    تقنية SpeedTouch للتحكم من دون عناء

    اضبط سرعتك في أثناء الخلط لتوفير تحكم أفضل بفضل مشغِّل السرعة سهل الاستخدام. ابدأ بالسرعة البطيئة لتجنب الطرطشة، ثم اضغط على الزر لزيادة القوة بشكل مطرد تدريجيًا.

    استبدال الملحقات بلمسة زر واحدة

    استبدال الملحقات بلمسة زر واحدة

    يحرر الزر الذي يعمل بلمسة واحدة قضيب الخلط بيد واحدة. حتى تتمكن من تغيير الملحقات من دون فك الخلاط أو إحداث فوضى على الطاولة.

    التحكم الدقيق بفضل مؤشر السرعة ذي الإضاءة LED

    التحكم الدقيق بفضل مؤشر السرعة ذي الإضاءة LED

    يتيح لك مؤشر السرعة الجديد تحضير كل الأطعمة المفضلة لديك بسهولة ودقة.

    حاجب شفرة مانع للطرطشة يحافظ على نظافتك أنت ومطبخك

    حاجب شفرة مانع للطرطشة يحافظ على نظافتك أنت ومطبخك

    لا تقلق بشأن الطرطشة. فبفضل تقنية ProMix، يمنع حاجب الشفرات المميز الطرطشات، سواء أكانت بكميات كبيرة أم صغيرة. حيث يساعد شكل الموجة في أسفل قضيب الخلط على إبقاء كمية أقل من الطعام على الشفرة لسهولة تنظيفها.

    خفاقة لإعداد الكريمة والمايونيز وغير ذلك الكثير

    خفاقة لإعداد الكريمة والمايونيز وغير ذلك الكثير

    ثبِّت ملحق الخفاقة لإعداد الكريمة المخفوقة الرقيقة أو المايونيز ذي القوام الناعم كالحرير أو خليط البانكيك المثالي أو اصنع صلصة السلطات المفضلة لديك.

    سهولة الشطف والتنظيف في غضون ثوانٍ

    سهولة الشطف والتنظيف في غضون ثوانٍ

    لم يكن التنظيف أكثر سهولة. فبفضل تقنية ProMix، يمكنك تحرير قضيب الخلط وشطفه وتنظيفه تحت المياه الجارية.

    تصميم مدمج يجعل التخزين بسيطًا

    تصميم مدمج يجعل التخزين بسيطًا

    استفد أقصى استفادة من مساحة الخزانة المحدودة. حيث تم تصميم الخلاط اليدوي وملحقاته لتوفير تخزين فعال.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • مواصفات التصميم

      اللون (الألوان)
      أسود

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220 - 240  V
      الطاقة
      1200  W

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
      ‎25×22,8×28  cm
      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      ‎7×4×22  mm
      وزن المنتج
      1.45  kg
      وزن التغليف
      0,55 كجم

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

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