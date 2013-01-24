تمتع بعصير طازج في ثوانٍ
يمكنك اختيار ما بين العصير الصافي أو العصير مع بقايا الفاكهة
- 1 لتر
- 25 ملي واط
- محدد بقايا الفاكهة والخضار
- عكس تلقائي
محدد بقايا الفاكهة والخضار
لعصير صافي أو مع بقايا الفاكهة.
تصميم صغير الحجم
يمكن تخزين الجهاز بسهولة في أماكن ضيّقة وفي الخزائن الصغيرة بفضل التصميم الصغير الحجم الذي يتميز به.
إبريق عصير
حافظ على العصير طازجًا لمدة أطول في دورق العصير هذا.
المواصفات التقنية
-
المواصفات الفنية
- طول سلك الطاقة
-
1.2 m
- اللون (الألوان)
-
Bright white with orange accents
- المادة باستثناء الإبريق
-
PP
- التردد
-
50/60 Hz
- أقدام مقاومة للانزلاق
-
Yes
- محدد بقايا الفاكهة والخضار
-
Yes
- الفولتية
-
220-240 V
- مخزن لسلك الطاقة مدمج
-
Yes
- الطاقة
-
25 W
- سعة الإبريق
-
1 L
- كانسة بقايا الفاكهة والخضار
-
Yes
- غطاء للغبار
-
Yes
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