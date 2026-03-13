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عصارة الحمضيات

تم إيقافه

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عصارة الحمضيات

HR2746/80

عصارة الحمضيات

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

User Manual Philips

  • PDF ملف, 2.5 MB
  • 13 March 2026

عصارة حمضيات لامعة وغنية بالألوان ومزودة بمحدد بقايا فاكهة وخضار قابل للضبط لتحديد كمية بقايا الفاكهة والخضار في العصير لكي تناسب مذاقك الشخصي.

  • PDF ملف
  • 29 March 2026

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