قم بإثراء وصفاتك باستخدام خلاط Philips من السلسلة 5000. استمتع بأفضل الخلطات حتى في الوصفات التي تتضمن الفواكه المثلجة ومكعبات الثلج والمكسرات. تصميم أنيق لطاولة المطبخ لديك. قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل.
تحضير السموذي، والخلطات، والصلصات، والعجائن، وغير ذلك الكثير
محرك بتقنية ProBlend Plus وبقدرة 800 واط
مطحنة سعة 700 مل، كوب صغير سعة 300 مل
قطع قابلة للفك يمكن غسلها بالجلاية
وصفات ونصائح متنوعة مع تطبيق HomeID
أفضل خلط مع تقنية ProBlend Plus
تم تصميم المحرك والشفرات والوعاء للعمل معًا للحصول على نتائج مثالية، بحيث يمكنك الحصول على أفضل خلط حتى من الوصفات التي تتضمن مكعبات الثلج والمكسرات والفواكه المجمدة.
محرك بتقنية ProBlend Plus بقدرة 800 واط لضمان الخلط من دون جهد
محرك بتقنية ProBlend Plus يوفر دورانًا سريعًا للمكونات لضمان الخلط من دون جهد
شفرات بتقنية ProBlend Plus للحصول على قوام ناعم كالحرير
تسحق شفرة ProBlend Plus أكثر المكونات صلابة وتخلطها معًا للحصول على أنعم قوام بفضل الشفرات الست الطويلة والسميكة والحادة
وعاء بتقنية ProBlend Plus لتدوير المكونات بشكل مثالي
يدفع الوعاء الذي يعمل بتقنية ProBlend Plus المكونات مرة أخرى إلى الدوران بفضل تصميمه المضلع، بحيث يتم خلط كل شيء بالتساوي للحصول على نتائج من دون كتل.
وعاء سعة 700 مل مع غطاء للتخزين أو الاستخدام في أثناء التنقل
اخلطي وصفتك واصطحبيها معك بفضل الوعاء سعة 700 مل الذي يعد في متناول اليد. يمكنك تحضير عصير السموذي يوميًا، ثم إحكام إغلاق الوعاء بالغطاء المضاد للتسرب لأخذه معك أو تخزينه في الثلاجة للاستخدام في وقت لاحق. يأتي الوعاء مصنوعًا من التريتان من Eastman وخاليًا من مادة BPA بنسبة 100% ومقاومًا للكسر وآمنًا للاستخدام في غسالة الأطباق.
تصميم أنيق وصغير الحجم يناسب كل مطبخ
أضيفي لمسة أنيقة إلى مطبخك. يتميز المنتج بتصميم صغير الحجم ومصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع أجزاء قابلة للفصل لضمان سهولة التخزين.
خلاط شخصي متعدد الاستخدامات يساعدك على تحضير كل الوصفات المفضلة لديك
استمتعي بمجموعة واسعة من الوصفات المصنوعة في المنزل، بداية من عصائر السموذي الناعمة والمشروبات المخفوقة ذات القوام الكريمي والصلصات الغنية ذات القوام السميك.
تطبيق HomeID يوفّر لك كل الإلهام الذي تحتاج إليه
اكتشف عالمًا من الوصفات اللذيذة! استكشف تطبيق HomeID الخاص بنا للاطّلاع على المشروبات والحساءات والصلصات اللذيذة وعلى المزيد من النصائح والإرشادات في ما يتعلق باستخدام الخلاط.
الضغط والتدوير لضمان البساطة في الاستخدام بلمسة واحدة
يساعد الوعاء الذي يعمل عن طريق الضغط والتدوير على التخلص من الأزرار والأقراص. ومن ثَمَّ يمكنك الخلط من دون عناء، كل ذلك بحركة واحدة بسيطة.
شفرات يمكن فكّها لتنظيف سهل
اشطفي الشفرات القابلة للفصل تحت الماء أو ضعيها في غسالة الأطباق للتنظيف الشامل.
آمن للغسل في غسالة الأطباق للاستخدام اليومي الخالي من الهموم
تعد كل الأجزاء القابلة للفصل سهلة الشطف وآمنة للاستخدام في غسالة الأطباق. وتتحمل الأوعية والأكواب المتينة المصنوعة من التريتان من Eastman دورات الغسل اليومية للاستمتاع بالاستخدام طويل الأمد.