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  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    Daily Collection محضرة الطعام

    HR7627/01

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    تتميّز مجموعة أجهزة تحضير الطعام Daily collection من Philips بتصميم صغير يتضمن وعاءً بسعة 2.1 لتر ومجموعة متنوعة من الملحقات العالية الأداء. لم يكن تحضير أطيب المأكولات المنزلية يومًا بهذه السهولة!

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    Daily Collection محضرة الطعام

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    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    تحضير الخبز وقوالب الحلوى والمشروبات وغير ذلك في المنزل

    • 650 واط
    • سرعتان + نبضات
    • وعاء بسعة 2.1 ليتر
    • ملحقات للاستمتاع بأكثر من 15 وظيفة
    2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

    2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

    للحصول على أفضل النتائج، استخدم إعداد السرعة المنخفضة (السرعة 1) لخفق القشدة والبيض وصنع أصناف المعجنات وعجين الخبز. وإعداد السرعة الأعلى (السرعة 2) مناسب لفرم البصل واللحم وخلط الحساء وعصائر الفاكهة، أو تقطيع الخضار أو إعداد شرائح منها أو بشرها أو تقشيرها.

    أنبوب لوضع الطعام أكبر بـ 40% (مقارنة بـ ‎(Philips HR7625

    أنبوب لوضع الطعام أكبر بـ 40% (مقارنة بـ ‎(Philips HR7625

    تأتي المجموعة الجديدة من أجهزة تحضير الطعام للاستعمال اليومي من Philips مع أنبوب تغذية أكبر 40‎% من ذلك الموجود في الطراز HR7625، ما يوفر وقتًا عند تقطيع الخضار والفاكهة مسبقًا.

    محرك بقوة 650 واط لتحضير الطعام بفاعلية كبيرة

    محرك بقوة 650 واط لتحضير الطعام بفاعلية كبيرة

    يوفر جهاز تحضير الطعام هذا من Philips محركًا قويًا جداً يمنح القوة والتحكم لتحضير كل وصفاتك المفضلة.

    لتحضير الطعام لما يصل إلى 5 أشخاص

    لتحضير الطعام لما يصل إلى 5 أشخاص

    يمكّنك الوعاء الكبير بسعة 2,1 ليترًا (سعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات) من خلط ما يصل إلى 5 حصص من الحساء دفعة واحدة.

    ملحقات قابلة للغسل في الجلاية

    ملحقات قابلة للغسل في الجلاية

    يمكن وضع كافة قطع ملحقات جهاز تحضير الطعام من Philips على الرفّ العلوي في آلة غسل الصحون لتنظيف أسهل.

    أداة لتحويل القشدة وزلال البيض إلى مستحلب

    أداة لتحويل القشدة وزلال البيض إلى مستحلب

    الأداة المثالية للخفق السريع أو البطيء وتحويل البيض إلى مستحلب أو قشدة مخفوقة. للحصول على أفضل زيادة للحجم والنفش، استخدم إعداد السرعة الخفيفة. لم يكن تحضير الحلويات اللذيذة أو المايونيز يوماً بهذه السهولة!

    أقراص من الفولاذ الذي لا يصدأ ذات أداءٍ عالٍ

    أقراص من الفولاذ الذي لا يصدأ ذات أداءٍ عالٍ

    ما عليك إلا تحديد القرص المناسب من أقراص الفولاذ الذي لا يصدأ لتحضير المكوّنات المفضلة لديك ثم اضغطي عليه لوضعه على حامل القرص. تم اختبار الأداء لتوفير أفضل نتائج لتقطيع الطعام بأحجام مختلفة.

    تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

    تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

    تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!

    لا يتطاير الطعام من وسط الوعاء لعدم وجود قوالب داخلية

    لا يتطاير الطعام من وسط الوعاء لعدم وجود قوالب داخلية

    على عكس أجهزة تحضير الطعام الرخيصة، إن جهاز تحضير الطعام هذا من Philips غير مزوّد بعمود داخلي في وسط الوعاء. هذا يعني أن الحساء والسوائل الأخرى لن تتسرب من منتصف الوعاء ما يحفظ نظافة كل من جهاز تحضير الطعام ومنضدة المطبخ! حتى أنه يسهّل عملية تجميع أداة المطبخ - ببساطة اضغطي على حامل الأداة في مكانه داخل الوعاء واتبعي الوصلات المضمنة التي تناسب الشكل.

    شفرة على شكل S حادة وقوية من الفولاذ الذي لا يصدأ لتقطيع الطعام

    شفرة على شكل S حادة وقوية من الفولاذ الذي لا يصدأ لتقطيع الطعام

    شفرة على شكل S حادة وقوية من الفولاذ الذي لا يصدأ لتقطيع الخضار مثل البصل في وقت قصير. يمكن أيضًا استخدامها لمكوّنات أخرى مثل القلوبات أو اللحوم أو حتى لصنع العجينة من أجل قشرة الفطيرة

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      غطاء
      ABS
      وعاء مزوّد بغطاء
      SAN
      الأقراص وسكين التقطيع
      فولاذ مقاوم للصدأ
      أداة عجن
      PP
      حامل للسكين
      بوليبروبيلين
      دافع
      SAN
      مفتاح التحكم بالسرعة
      ABS

    • الملحقات

      قرص تحويل إلى مستحلب
      نعم
      أداة عجن
      نعم
      سكين تقطيع من فولاذ لا يصدأ
      • خفق
      • فرم
      • تفتيت
      • تقطيع
      • لفّ
      • هرس
      • فرم
      شفرة على شكل S من الفولاذ المقاوم للصدأ
      نعم
      إدخال القرص: التحويل إلى حبيبات
      نعم
      إدخال القرص: البشر (خشن)
      نعم
      عدد القطع/الأقراص
      3
      القرص: التقطيع إلى شرائح(ناعم)
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      650  W
      الفولتية
      220-240  V
      التردد
      50/60  Hz
      أمان
      لكشف الغطاء والوعاء، كابح ميكانيكي بسرعة 1.5 ثانية

    • المواصفات العامّة

      السرعات
      2 + نبضة
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      مخزن لسلك الطاقة مدمج
      نعم
      حجم المنتج (طولxعرضxارتفاع)
      244‏x‏244‏x‏377 مم
      عدد دورات الوعاء بالدقيقة(الحد الأقصى)
      لغاية 1900 دورة بالدقيقة
      عدد دورات الوعاء بالدقيقة(الحد الأدنى)
      لغاية 1500 دورة بالدقيقة
      السعة القصوى للوعاء
      1.5 ليتر (جاف/سائل)
      سعة الوعاء
      2.1  L
      السعة القصوى للوعاء.
      500 غ (طحين)

    Badge-D2C

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