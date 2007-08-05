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محضرة الطعام

HR7633/80
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    محضرة الطعام

    HR7633/80
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      تعددية استخدام من حجم صغير

      نظام تخزين صغير و6 ملحقات

      6 ملحقات لإنجاز أكثر من 25 وظيفة بسهولة تامة

      تشمل الملحقات، التي يمكن غسلها في غسالة الأطباق بأمان، أداة عجن لخلط المخيض والعجين السميك وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار وقرصين معدنيين للتقطيع والبشر بحجم متوسط وصغير وخلاطًا مضادًا للكسر سعة 1.5 لتر لخلط مختلف المكونات وسحقها وتحريكها، بالإضافة إلى قرص استحلاب لتحضير الطعام كالقشدة المخفوقة والمايونيز.

      توضع الأكسسوارات كافة في الوعاء للتخزين الصغير

      يسمح المخزن الصغير بتخزين كافة الملحقات داخل الوعاء لتوفير تخزين سهل ومحكم.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        الطاقة
        600 W
        الفولتية
        220-240 V
        اللون (الألوان)
        أبيض مع بني نحاسي وتشطيبات باللون الأزرق
        طول سلك الطاقة
        150، مزدوج العزل ومقولب على الوصلة m
        قرص للبشر الناعم
        لبشر الفاكهة والخضار بشكل ناعم
        قطعة للتحويل إلى حبيبات
        For granulating potatoes
        كوب وعاء الخلاط
        PE
        التردد
        50-60 Hz
        الملعقة
        لإفراغ الوعاء
        حامل الفلتر
        فولاذ لا يصدأ وABS
        المحرّك
        عالمي، التداخل مع الراديو/التلفزيون مخمّد
        قرص تحويل إلى مستحلب
        للخفق والخفق السريع والتحويل إلى مستحلب
        وحدة شفرة المطحنة
        PP، الفولاذ المقاوم للصدأ
        الهيكل، وأداة عجن العجين، والجهة العلوية من الهيكل
        بوليبروبيلين
        سكين معدني وقطع
        فولاذ لا يصدأ وABS
        شفرة من فولاذ لا يصدأ
        للتقطيع والخلط والعجن والتصفية والخلط
        أداة عجن
        لعجن كافة أنواع العجين وخلطها
        حامل القرص، وقرص الاستحلاب، والمفاتيح
        أكريلونيتريل بوتادين ستيرين
        السرعات
        2+ pulse
        سكين تقطيع من فولاذ لا يصدأ
        For medium slicing of vegetables and fruit
        ملعقة، حامل الأدوات، عمود دوران، غطاء القرص
        بوليبروبيلين
        السلامة
        Automatic resettable cut-off protecting the motor
        قطعة للبرش
        لبشر الخضار والفاكهة بحجم متوسط
        غطاء أداة استخراج العصير
        SAN
        محتوى الوعاء
        1.8 L
        دافعة لأداة استخراج العصير، مصفاة أداة استخراج العصير
        بوليبروبيلين
        قدرة على خفق قالب حلوى
        400 g
        وعاء، غطاء، دافعة، دورق الخلاط، وعاء المطحنة
        SAN

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