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تم إيقافه
HR7633/80
تعددية استخدام من حجم صغير
يتميز جهاز تحضير الطعام من Philips بأنه متعدد الاستعمالات ولا يحتل مساحة كبيرة ويوفر الوقت، لمعالجة كل المشكلات في المطبخ. بفضل هذا الجهاز الواحد، يمكنك إنجاز أكثر من 25 مهمة مختلفة بسرعة أكبر من الوقت الذي تستغرقه عادة. ما عليك سوى الخفق والمزج والتقطيع
تشمل الملحقات، القابلة للغسل في غسالة الأطباق بأمان، أداة عجن لخلط العجين السائل والعجين السميك. إضافة إلى سكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضراوات وقرصين معدنيين للتقطيع والبشر بحجم متوسط وصغير، فضلاً عن خلاط مضاد للكسر سعة 1,5 لتر لخلط مختلف المكونات وسحقها وتحريكها، وقرص استحلاب لتحضير الطعام كالكريمة المخفوقة والمايونيز.
يسمح المخزن الصغير بتخزين كافة الملحقات داخل الوعاء لتوفير تخزين سهل ومحكم.