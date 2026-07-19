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محضرة الطعام

HR7633/80

محضرة الطعام

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

يتميز جهاز تحضير الطعام من Philips بأنه متعدد الاستعمالات ولا يحتل مساحة كبيرة ويوفر الوقت، لمعالجة كل المشكلات في المطبخ. بفضل هذا الجهاز الواحد، يمكنك إنجاز أكثر من 25 مهمة مختلفة بسرعة أكبر من الوقت الذي تستغرقه عادة. ما عليك سوى الخفق والمزج والتقطيع

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  • 19 July 2026

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