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  • فرم وتقطيع وبشر وعجن وخفق وخلط فرم وتقطيع وبشر وعجن وخفق وخلط فرم وتقطيع وبشر وعجن وخفق وخلط

    السلسلة 7000 محضرة الطعام

    HR7776/91

    فرم وتقطيع وبشر وعجن وخفق وخلط

    يشكّل جهاز تحضير الطعام من السلسلة 7000 من Philips حلاً متعدد الوظائف لتلبية احتياجاتك في المطبخ. فبفضل خفاقة العجين المعدنية المبتكرة والجديدة والمحرك القوي بقدرة 1300 واط، والزر التلقائي الخاص بالعجين الذي يعمل بلمسة واحدة، لم يكن تحضير الخبز يومًا بهذه السهولة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    السلسلة 7000 محضرة الطعام

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    فرم وتقطيع وبشر وعجن وخفق وخلط

    حضّر وصفاتك المفضّلة مع PowerChop والمزيد غير ذلك

    • 1300 واط
    • مدمج 3 في 1
    • وعاء بسعة 3.4 ليتر
    آلة خفق برأسي خفق معدنيين للقشدة وزلال البيض

    آلة خفق برأسي خفق معدنيين للقشدة وزلال البيض

    تعمل آلة الخفق المزودة برأسي خفق معدنيين مع الزر التلقائي بكبسة واحدة لتحضير بياض البيض المنفوش (بزيادة في الحجم حتى 600%) والقشدة المخفوقة بشكل مثالي (بزيادة في الحجم حتى 200%). لم يكن صنع التحليات اللذيذة يومًا بهذه السهولة!

    خفاقة عجين معدنية مثالية

    خفاقة عجين معدنية مثالية

    بمساعدة المحرك القوي، تعمل أداة العجن المعدنية هذه على تشكيل كرة عجين من المكونات بسرعة. وبمجرد تشكيل العجين، تحرك هذه الأداة المبتكرة العجين بالقوة والسرعة المناسبتين لتمكينك من صنع ألذ خبز على الإطلاق.

    تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

    تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

    تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!

    أزرار تلقائيّة تعمل بكبسة واحدة للعجين والخلط والثلج

    أزرار تلقائيّة تعمل بكبسة واحدة للعجين والخلط والثلج

    إضافة إلى السرعات اليدوية التي يبلغ عددها 12 سرعة والتحكم النبضي، تأتي محضرة الطعام هذا من Avance مزودة بثلاثة أزرار تلقائية تعمل بكبسة واحدة. ولاختيارها، ما عليك سوى إدارة قرص التحكم إلى وضع التشغيل "ON" والضغط على الزر التلقائي الذي يعمل بكبسة واحدة. وعندئذٍ يضبط المحرك السرعة المناسبة والوظائف النبضية تلقائيًا للحصول على أفضل النتائج.

    ملحقات قابلة للغسل في الجلاية

    ملحقات قابلة للغسل في الجلاية

    كل ملحقات جهاز تحضير الطعام من Philips الموجودة داخل العبوة قابلة للغسل في غسالة الأطباق.

    وعاء ودورق خلاط بسعة كبيرة لكل أفراد العائلة

    وعاء ودورق خلاط بسعة كبيرة لكل أفراد العائلة

    يتميّز الوعاء الكبير جدًا سعة 3,4 لترات بسعة تشغيلية تبلغ لترَين لتحضير لغاية 7 حصص من الحساء أو 7 زلال بيض أو كمية 1,7 كغ من العجين. أما دورق الخلاط فيتميّز بسعة 2,2 لترات لاستيعاب 1,5 لترات من المكونات، وبالتالي لتحضير لغاية 5 حصص من مشروب الفاكهة في المرة الواحدة.

    قرص عكسي للتقطيع (ناعم وخشن)

    قرص عكسي للتقطيع (ناعم وخشن)

    القرص العكسي للتقطيع (ناعم وخشن) مناسب لكل أنواع الخضار.

    عصارة حمضيات للحصول على عصير البرتقال الطازج أو الكريب فروت

    عصارة حمضيات للحصول على عصير البرتقال الطازج أو الكريب فروت

    إن جهاز تحضير الطعام Jamie Oliver من Philips المصمّم بشكل جميل بسيط وموثوق منه، يضم عددًا من الملحقات المفيدة التي تنفع لتحضير وجبات إفطار وغداء وعشاء طازجة وصحية. هذا الملحق مثالي لاستخراج العصير الطازج من كافة أنواع الحمضيات مثل البرتقال والكريب فروت.

    أقراص بقياس 18 سم وحجم كبير جدًا لتقطيع كافة المكونات بشكل أسرع

    بفضل الأقراص ذات الحجم الكبير جدًا (18 سم)، سيوفر جهاز تحضير الطعام من Philips أداءً أسرع مما يوفر عليك الوقت والجهد أثناء الطهو.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      غطاء
      ABS
      وعاء مزوّد بغطاء
      SAN
      أداة عجن
      POM ومعدن
      دافع
      ABS
      مفتاح التحكم بالسرعة
      ABS
      عصارة الحمضيات
      PP
      حامل للسكين، خفاقة
      POM
      شفرة على شكل S وسكين وأقراص معدنية
      فولاذ مقاوم للصدأ

    • الملحقات

      ملعقة مسطحة
      نعم
      قرص تقطيع قابل للضبط
      1-7 ملم
      قرص قابل للقلب
      التقطيع إلى شرائح/البشر(خشن/ناعم)
      شفرة على شكل S من الفولاذ المقاوم للصدأ
      نعم
      عصارة الحمضيات
      نعم
      آلة خفق مع رأسي خفق
      نعم
      أداة عجن معدنية
      نعم
      دورق الخلاط
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1300  W
      طول سلك الطاقة
      1.2  m
      الفولتية
      220-240  V
      السعة القصوى لدورق الخفاقة
      2,2 ليتر
      التردد
      50/60  Hz
      سعة دورق الخفاقة
      1.5 ليتر
      أمان
      لكشف الغطاء والوعاء، كابح ميكانيكي بسرعة 1.5 ثانية
      السعة القصوى للوعاء
      3.4 ليتر
      سعة الوعاء التشغيلية
      2 لتر

    • المواصفات العامّة

      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      السرعات
      12 + نبضية
      مخزن لسلك الطاقة مضمّن
      نعم
      الوظائف
      أكثر من 30
      عدد دورات الخلاط والمطحنة بالدقيقة(الحد الأقصى)
      لغاية 20000 دورة بالدقيقة
      عدد دورات الخلاط والمطحنة بالدقيقة(الحد الأدنى)
      لغاية 6500 دورة بالدقيقة
      عدد دورات الوعاء بالدقيقة(الحد الأقصى)
      لغاية 1700 دورة بالدقيقة
      طول سلك الطاقة
      1  m
      عدد دورات الوعاء بالدقيقة(الحد الأدنى)
      لغاية 575 دورة بالدقيقة
      السعة القصوى للوعاء
      2.4 لتر (جاف/سائل)
      سعة دورق الخفاقة
      1.5 ليتر
      سعة الوعاء
      3.4  l
      السعة القصوى للوعاء.
      1000 غ (طحين)
      3 أزرار للتعيين المسبق
      نعم
      الوحدة الرئيسية مع الوعاء
      289‏x‏254‏x‏436 مم
      سعة دورق الخلاط
      2.2 لتر

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