مصطلحات البحث

AR
EN
  • فرم وتقطيع وبشر وعجن وخفق وخلط فرم وتقطيع وبشر وعجن وخفق وخلط فرم وتقطيع وبشر وعجن وخفق وخلط

    السلسلة 7000 محضرة الطعام

    HR7778/00

    فرم وتقطيع وبشر وعجن وخفق وخلط

    يشكّل جهاز تحضير الطعام من السلسلة 7000 من Philips حلاً متعدد الوظائف لتلبية احتياجاتك في المطبخ. فبفضل خفاقة العجين المعدنية المبتكرة والجديدة والمحرك القوي بقدرة 1300 واط، والزر التلقائي الخاص بالعجين الذي يعمل بلمسة واحدة، لم يكن تحضير الخبز يومًا بهذه السهولة.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    السلسلة 7000 محضرة الطعام

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل جهاز تحضير الطعام

    فرم وتقطيع وبشر وعجن وخفق وخلط

    حضّر وصفاتك المفضّلة مع PowerChop والمزيد غير ذلك

    • 1300 واط
    • تصميم صغير 4 في 1
    • وعاء بسعة 3.4 ليتر
    • أزرار تلقائية تعمل بكبسة واحدة
    آلة خفق برأسي خفق معدنيين للقشدة وزلال البيض

    آلة خفق برأسي خفق معدنيين للقشدة وزلال البيض

    تعمل آلة الخفق المزودة برأسي خفق معدنيين مع الزر التلقائي بكبسة واحدة لتحضير بياض البيض المنفوش (بزيادة في الحجم حتى 600%) والقشدة المخفوقة بشكل مثالي (بزيادة في الحجم حتى 200%). لم يكن صنع التحليات اللذيذة يومًا بهذه السهولة!

    خفاقة عجين معدنية مثالية

    خفاقة عجين معدنية مثالية

    بمساعدة المحرك القوي، تعمل أداة العجن المعدنية هذه على تشكيل كرة عجين من المكونات بسرعة. وبمجرد تشكيل العجين، تحرك هذه الأداة المبتكرة العجين بالقوة والسرعة المناسبتين لتمكينك من صنع ألذ خبز على الإطلاق.

    تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

    تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

    تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!

    أزرار تلقائيّة تعمل بكبسة واحدة للعجين والخلط والثلج

    أزرار تلقائيّة تعمل بكبسة واحدة للعجين والخلط والثلج

    إضافة إلى السرعات اليدوية التي يبلغ عددها 12 سرعة والتحكم النبضي، تأتي محضرة الطعام هذا من Avance مزودة بثلاثة أزرار تلقائية تعمل بكبسة واحدة. ولاختيارها، ما عليك سوى إدارة قرص التحكم إلى وضع التشغيل "ON" والضغط على الزر التلقائي الذي يعمل بكبسة واحدة. وعندئذٍ يضبط المحرك السرعة المناسبة والوظائف النبضية تلقائيًا للحصول على أفضل النتائج.

    ملحقات قابلة للغسل في الجلاية

    ملحقات قابلة للغسل في الجلاية

    كل ملحقات جهاز تحضير الطعام من Philips الموجودة داخل العبوة قابلة للغسل في غسالة الأطباق.

    وعاء ودورق خلاط بسعة كبيرة لكل أفراد العائلة

    وعاء ودورق خلاط بسعة كبيرة لكل أفراد العائلة

    يتميّز الوعاء الكبير جدًا سعة 3,4 لترات بسعة تشغيلية تبلغ لترَين لتحضير لغاية 7 حصص من الحساء أو 7 زلال بيض أو كمية 1,7 كغ من العجين. أما دورق الخلاط فيتميّز بسعة 2,2 لترات لاستيعاب 1,5 لترات من المكونات، وبالتالي لتحضير لغاية 5 حصص من مشروب الفاكهة في المرة الواحدة.

    أقراص من الفولاذ المقاوم للصدأ لتقطيع البطاطس المقلية وتقشيرها وبشرها وتقطيعها بأشكال رفيعة

    أقراص من الفولاذ المقاوم للصدأ لتقطيع البطاطس المقلية وتقشيرها وبشرها وتقطيعها بأشكال رفيعة

    تأتي محضّرة الطعام هذه مزودة بمجموعة إضافية من 4 أقراص من الفولاذ المقاوم للصدأ: قرص عكسي للتقطيع (ناعم وخشن) لكل أنواع الخضار، وقرص للطحن الخشن للبطاطس أو الجبن، وقرص لتقطيع الخضار قطعًا رفيعة وقرص للبطاطس المقلية لأصابع البطاطس السميكة.

    عصارة حمضيات وعصارة طرد مركزي بمصفاة معدنية لتحضير 6 أكواب

    عصارة حمضيات وعصارة طرد مركزي بمصفاة معدنية لتحضير 6 أكواب

    تتضمن محضرة الطعام هذه ملحق عصارة احترافية. وبفضل تميزها بأنبوب تغذية كبير جدًا وفلتر شبكي معدني كبير مبتكر، يمكن لهذه العصارة أن تعصر أسرع بنسبة تصل إلى 200% من عصارات أجهزة تحضير الطعام الأخرى. وصُنع الفلتر الشبكي الصغير المبتكر من الفولاذ المقاوم للصدأ ويتمتع بالقدرة على عصر كل نقطة ليمنحك كمية عصير أكبر. وبفضل تصميمها المريح، يمكن تنظيفها وتخزينها بشكل أسرع.

    أقراص بقياس 18 سم وحجم كبير جدًا لتقطيع كافة المكونات بشكل أسرع

    بفضل الأقراص ذات الحجم الكبير جدًا (18 سم)، سيوفر جهاز تحضير الطعام من Philips أداءً أسرع مما يوفر عليك الوقت والجهد أثناء الطهو.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدن
      الإعدادات المبرمجة سابقًا
      نعم
      الوظائف
      الخلط، الفرم، التقطيع إلى شرائح/البشر، العجن، الاستحلاب، عصارة حمضيات
      نوع المنتج
      محضرة الطعام
      الشهادات
      غير متوفر
      سعة السلة
      غير متوفر
      سعة خزان المياه
      غير متوفر
      عدد الحصص
      8
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      واجهة
      مقبض دوّار، 3 أزرار برامج محددة مسبقًا
      طول سلك الطاقة
      1
      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      وظيفة المحافظة على السخونة
      غير متوفر
      موقت
      غير متوفر
      التقنية
      تقنية PowerChop
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      نعم
      منظم حراري قابل للضبط
      غير متوفر
      مصباح الطاقة
      غير متوفر
      مقابض عازلة للحرارة
      غير متوفر
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      نعم
      الحد الأدنى لدرجة الحرارة
      غير متوفر
      درجة الحرارة القصوى
      غير متوفر
      مؤشر مستوى السعة
      نعم
      صمام تحرير الضغط
      غير متوفر
      مادة الدورق
      SAN
      مادة الشفرة
      الفولاذ المقاوم للصدأ
      عدد الدورات في الدقيقة (RPM)
      23000
      خالية من مادة BPA
      نعم
      وظيفة تشغيل نبضي
      نعم
      شفرات قابلة للفك
      نعم
      القدرة على سحق الثلج
      نعم
      القدرة على خلط المكونات الساخنة
      كلا
      كتيّب الوصفات
      كلا
      مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
      Lc =‏‏ 88 ديسيبل (A)
      مستوى الضوضاء (الطاقة)
      غير متوفر
      مستوى الضوضاء (في وضع السكون)
      غير متوفر
      الاتصال بالإنترنت
      غير متوفر
      التوافق مع المنزل الذكي
      غير متوفر
      نطاق Wi-Fi
      غير متوفر
      الكفالة
      2
      وقت الإحماء
      غير متوفر
      التوافق مع الطعام الجاف
      غير متوفر
      وظيفة التنظيف الذاتي
      غير متوفر
      إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1300 واط
      الفولتية
      230 فولط
      التردد
      50 هرتز
      عدد الوحدات في الحزمة
      1
      منتج ببطارية
      كلا
      تصنيف كفاءة الطاقة
      غير متوفر

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      قرص بوجهَين، أداة استحلاب، دورق
      الملحقات المرفقة 2
      وحدة الشفرات مع شفرة على شكل S، أداة العجن
      الملحقات المرفقة 3
      عصارة الحمضيات، الملعقة المسطحة
      الملحقات المتعلقة 1
      DFU
      الملحقات المتعلقة 2
      QSG، بطاقة الضمان
      الملحقات المتعلقة 3
      ملصق نقطة البيع

    • ميزة السلامة

      شهادة السلامة
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي
      كلا
      مؤشر درجة الحرارة
      كلا
      إيقاف الشفرة تلقائيًا
      نعم
      قفل الأطفال
      كلا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      26.6
      عرض المنتج
      25.5
      ارتفاع المنتج
      42
      وزن المنتج
      3,865
      طول الحزمة
      39
      عرض الحزمة
      59
      ارتفاع الحزمة
      49.5
      وزن الحزمة
      10,583

    • متانة

      تخزين
      >90% محتوى معاد تدويره

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    • لا تتوفر الملحقات الاختيارية في كافة الأسواق.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.