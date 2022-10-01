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  • مخبوزات مثالية من المرة الأولى مخبوزات مثالية من المرة الأولى مخبوزات مثالية من المرة الأولى

    السلسلة 7000 جهاز المطبخ

    HR7962/01

    مخبوزات مثالية من المرة الأولى

    ارتقِ بعملية الخَبز إلى المستوى التالي مع آلة المطبخ من Philips. حضّر عجينة احترافية في غضون 3 دقائق فقط.* استوحِ الأفكار من مئات الوصفات في تطبيق HomeID، بدءًا من الخبز وصولاً إلى قوالب الحلوى، واخبز مثل الاحترافيين من المرة الأولى.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    السلسلة 7000 جهاز المطبخ

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    مخبوزات مثالية من المرة الأولى

    احصل على عجينة مثالية في 3 دقائق فقط.*

    • فولاذ مقاوم للصدأ
    • وعاء سعة 5,5 لترات
    • محرّك فعال بقوة 1000 واط
    • 8 إعدادات سرعة
    تقنية ProKnead لخَبز احترافي

    تقنية ProKnead لخَبز احترافي

    تقنية فريدة تقلّد حركة اليد من خلال الضغط على العجينة وتمديدها في الوقت نفسه، للحصول على عجينة مرنة ومثالية بدون عناء في 3 دقائق فقط.*

    ملحقات قابلة للغسل في الجلاية لتسهيل عملية التنظيف

    ملحقات قابلة للغسل في الجلاية لتسهيل عملية التنظيف

    ملحقات قابلة للغسل في الجلاية لضمان عملية تنظيف بدون عناء مرة بعد مرة.

    تطبيق HomeID لوصفات ملهمة

    تطبيق HomeID لوصفات ملهمة

    استخدم تطبيق HomeID للوصول إلى مئات الوصفات المفصّلة والسهلة من أجل تحضير مجموعة متنوعة من الأطباق الشهية لعائلتك. انضمّ إلى مجتمع تفاعلي لتبادل الوصفات والنصائح حول الخَبز والمزيد غير ذلك.

    حاجب الطرطشة لعملية خَبز بدون فوضى

    حاجب الطرطشة لعملية خَبز بدون فوضى

    حافظ على نظافة سطح العمل بفضل ملحق حاجب الطرطشة الذي يضمن عدم خروج المكونات من الوعاء ويسهّل عملية السكب.

    مؤقّت LED ذكي

    مؤقّت LED ذكي

    عيّن العد العكسي على المؤقّت الذكي، وأضِف المكونات، واترك آلة المطبخ من Philips تتولّى العمل الشاق بالنيابة عنك. وهي تتوقف عن التشغيل تلقائيًا عند انتهاء الوقت المحدد.

    عملية خلط مع ملاءمة مثالية لتجربة سلسة

    عملية خلط مع ملاءمة مثالية لتجربة سلسة

    تمكّن من مسح كل حواف الوعاء، ومزج كل المكونات بدقة، بفضل عملية الخلط مع الملاءمة المثالية.

    إضاءة الوعاء تلقائيًا

    إضاءة الوعاء تلقائيًا

    تسليط الضوء على المكونات للوضوح والدقة أثناء عملية الخلط

    قاعدة معدنية متينة

    قاعدة معدنية متينة

    تم تصميم القاعدة المعدنية لضمان ثبات تام حتى أثناء خلط أقسى المكونات.

    8 إعدادات سرعة مختلفة لتحكّم تام

    8 إعدادات سرعة مختلفة لتحكّم تام

    لتلبية كل احتياجات الخلط والعجن، بسرعة عالية أو منخفضة.

    مستشعر حماية المحرك من الحرارة

    مستشعر حماية المحرك من الحرارة

    أداة مطبخ مصممة لتدوم طويلاً بفضل مستشعر حماية المحرك من الحرارة (MTP) الخاص الذي يمنع المحرك من الإحماء المفرط جراء الاستخدام المتكرر.

    ملحق الوعاء الإضافي

    ملحق الوعاء الإضافي

    ضاعف التحضير لوصفتك عبر شراء وعاء إضافي بشكل منفصل، لتلبية كل رغبات الخَبز الخاصة بك

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      المعدن والبلاستيك
      نوع المنتج
      جهاز المطبخ
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      واجهة
      LED
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      نعم
      مادة الدورق
      غير متوفر
      مادة الشفرة
      معدن
      وظيفة تشغيل نبضي
      كلا
      شفرات قابلة للفك
      نعم
      الكفالة
      2
      إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1000 واط
      الفولتية
      230 فولط
      منتج ببطارية
      كلا

    • ميزة السلامة

      إيقاف الشفرة تلقائيًا
      كلا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      176 مم
      عرض المنتج
      360 مم
      ارتفاع المنتج
      345 مم
      وزن المنتج
      6,72 كجم
      طول الحزمة
      407 مم
      عرض الحزمة
      442 مم
      ارتفاع الحزمة
      319 مم
      وزن الحزمة
      9,53 كجم

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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