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  • لثة صحية أكثر. بلطف. لثة صحية أكثر. بلطف. لثة صحية أكثر. بلطف.

    Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6859/68

    لثة صحية أكثر. بلطف.

    المس الفرق الذي يُحدثه التنظيف اللطيف بفضل مستشعر الضغط الذي نقدّمه، مع تحسين صحة اللثة بنسبة تصل إلى 100% أكثر من فرشاة الأسنان اليدوية

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    Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

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    لثة صحية أكثر. بلطف.

    تحسين صحة اللثة بنسبة تصل إلى 100% أكثر من فرشاة يدوية

    • مستشعر الضغط المضمّن
    • 3 أوضاع
    • ميزة BrushSync
    • حقيبة سفر
    تبييض الأسنان في أسبوع واحد فقط

    تبييض الأسنان في أسبوع واحد فقط

    اضغط على رأس الفرشاة W2 Optimal White لإزالة البقع عن سطح الأسنان وإظهار ابتسامة أكثر بياضًا. وبفضل شعيراته الكثيفة في الوسط والمخصصة لإزالة البقع، أثبت قدرته سريريًا على تبييض الأسنان في غضون أسبوع فقط.

    اختر من بين الأوضاع الثلاثة

    اختر من بين الأوضاع الثلاثة

    تسمح لك فرشاة الأسنان هذه بتخصيص تجربة تنظيف الأسنان الخاصة بك وفقًا لاحتياجاتك بفضل إمكانية الاختيار من بين ثلاثة أوضاع. يُعدّ وضع Clean قياسيًا للتنظيف الفائق، أما وضع White فيُعتبر مثاليًا لإزالة البقع عن سطح الأسنان، وأخيرًا، يضيف وضع Gum Care دقيقة من التنظيف المنخفض الطاقة لتدليك اللثة بلطف.

    آمنة ولطيفة على المناطق الحساسة وآلات تقويم الأسنان وعلاجات الأسنان

    آمنة ولطيفة على المناطق الحساسة وآلات تقويم الأسنان وعلاجات الأسنان

    يمكنك التأكد من الحصول على تجربة آمنة لتنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة. فتقنية الاهتزازات الصوتية التي نقدّمها مناسبة للاستخدام مع جهاز تقويم الأسنان والحشوات والتلبيسات والكسوات الخزفية، بالإضافة إلى أنها تساعد في تجنب التسوّس وتحسين صحة اللثة.

    تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

    تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

    تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.

    لتنبيهك عند الضغط بشكل مفرط

    لتنبيهك عند الضغط بشكل مفرط

    قد يؤدّي الضغط المفرط أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة إلى إلحاق الضرر بأسنانك ولثتك. لتفادي هذا الأمر، تصدر فرشاة ProtectiveClean من Philips Sonicare صوتًا نابضًا ولطيفًا لتذكيرك بتخفيف الضغط.

    لتوصيل مقبض الفرشاة الذكي برؤوس الفرشاة الذكية

    لتوصيل مقبض الفرشاة الذكي برؤوس الفرشاة الذكية

    إن هذه التقنية ممكّنة لاستخدام رقاقة صغيرة للكشف عن رأس الفرشاة الذكي والمقبض الذكي ومزامنتهما. ويعدّ ثنائي المقبض الذكي ورأس الفرشاة الذكي مزيجًا قويًا يمكّن التذكيرات الذكية بالاستبدال.

    اعرف دائمًا عندما يحين وقت استبدال رؤوس فرشاتك

    اعرف دائمًا عندما يحين وقت استبدال رؤوس فرشاتك

    تتعرّض كل رؤوس الفرشاة إلى التلف مع مرور الوقت. إلا أن تقنية BrushSync التي نقدّمها تتعقّب المدة التي استخدمت فيها رأس الفرشاة الحالي والقوة التي كنت تنظف أسنانك بها. وستعلم عندما يحين وقت استبدال الرأس، بفضل ضوء متوفر على مقبض الفرشاة وإشارة صوتية قصيرة. بهذه الطريقة، تضمن أن رأس الفرشاة يعمل بطريقة جيدة.

    تشجيع لعملية تنظيف دقيقة

    تشجيع لعملية تنظيف دقيقة

    هل أنت بحاجة إلى فرشاة أسنان كهربائية مع مؤقّت؟ يعلمك مؤقت QuadPacer عند انقضاء الوقت المناسب لتنظيف كل قسم من فمك، بينما ينبّهك Smartimer الذي نقدّمه عند بلوغ وقت الدقيقتين الموصى به لتنظيف الأسنان.

    تسهيل عملية السفر

    تسهيل عملية السفر

    تتيح لك حقيبة السفر المميزة التي نقدّمها إمكانية تخزين فرشاة أسنانك بطريقة صحيّة، في حين يمكنك البقاء على استعداد أثناء التنقل بفضل قاعدة الشاحن الصغيرة. صحيح أن عملية شحن واحدة وكاملة تسمح لك باستخدام فرشاة أسنانك بشكل منتظم لأسبوعَين، إلا أن الشاحن هو تذكرتك للرحلات الأطول.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      الفولتية
      100-240 فولت، 50-60 هرتز

    • المواصفات الفنية

      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      ما يصل إلى أسبوعين
      البطارية
      قابلة للشحن
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أبيض وأزرق فاتح

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      توافق المقبض
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      مؤشر مستوى البطارية
      يشير الضوء إلى حالة البطارية
      المقبض
      تصميم مريح
      وقت تنظيف الأسنان
      ما يصل إلى أسبوعين
      تذكير بالاستبدال
      • لضمان الحصول على أفضل نتائج دائمًا
      • يضيء رمز التذكير

    • العناصر المضمنة

      المقبض
      ProtectiveClean ‏(عدد 1)
      رؤوس الفرشاة
      W2 Optimal White (عدد 1)
      حقيبة للسفر
      1
      الشاحن
      1
      مُعقِّم بالأشعة فوق البنفسجية
      1

    • أداء التنظيف

      الفوائد الصحية
      • تحسين صحة اللثّة في أسبوعين فقط
      • للمساعدة على تقليل مخاطر التسوّس
      السرعة
      تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
      المؤقت
      Quadpacer وSmarTimer
      معلومات عن الضغط
      اهتزاز المقبض لتنبيه المستخدم

    • الأوضاع

      التنظيف
      من أجل تنظيف يومي استثنائي
      أبيض
      لإزالة البقع عن سطح الأسنان
      العناية باللثة
      لتدليك اللثة برفق

    • تقنية المستشعر الذكي

      مستشعر الضغط
      للتنبيه عند الضغط بشكل مفرط على الأسنان
      تذكير بالاستبدال من BrushSync
      • اعرف دائمًا عندما
      • يحين وقت استبدال رؤوس الفرشاة

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