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  • نضمن لك الحصول على لثة صحية أكثر في غضون أسبوعَين* نضمن لك الحصول على لثة صحية أكثر في غضون أسبوعَين* نضمن لك الحصول على لثة صحية أكثر في غضون أسبوعَين*

    Philips Sonicare AirFloss Ultra - أداة تنظيف بين الأسنان

    HX8331/01

    نضمن لك الحصول على لثة صحية أكثر في غضون أسبوعَين*

    يُعتبر جهاز AirFloss Ultra**** الطريقة الأسهل للتنظيف ما بين الأسنان بفعالية للأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم بالخيط بانتظام. يمكن استخدام AirFloss Ultra مع غسول الفم أو المياه وهو مثبّت سريريًا بأنه يضاهي فعالية الخيط للحصول على لثة صحية.**

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare AirFloss Ultra - أداة تنظيف بين الأسنان

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    نضمن لك الحصول على لثة صحية أكثر في غضون أسبوعَين*

    مصممة خصيصًا للأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم بالخيط بانتظام

    • مع فوهة
    إزالة البلاك بنسبة تصل إلى 99,9%***

    إزالة البلاك بنسبة تصل إلى 99,9%***

    يزيل AirFloss Ultra البلاك بنسبة تصل إلى 99,9% في المناطق التي يتم تنظيفها.***

    تقنية القطيرات والهواء

    تقنية القطيرات والهواء

    لقد حققنا هذه النتائج المثبتة سريريًا بفضل تقنيتنا الفريدة التي تجمع بين الهواء وغسول الفم أو المياه للتنظيف بين الأسنان وعلى طول خط اللثة بفعالية ولطف في الوقت نفسه.

    طريقة سهلة لبدء عادة صحية

    طريقة سهلة لبدء عادة صحية

    يٌعتبر التنظيف التلاصقي مهمًا جدًا لصحة الفم ككل. ويشكّل AirFloss Ultra طريقة سهلة للتنظيف ما بين الأسنان بطريقة أعمق، مما يساعد في بدء عادة صحية.

    مثبّتة سريريًا بأنها تضاهي فعالية الخيط في ما يتعلّق بصحة اللثة**

    مثبّتة سريريًا بأنها تضاهي فعالية الخيط في ما يتعلّق بصحة اللثة**

    إن AirFloss Ultra من Philips Sonicare مثبّت سريريًا لقدرته على تحسين صحة اللثة تمامًا مثل استخدام الخيط.** يساعد في تحسين صحة اللثة في غضون أسبوعَين فقط.

    لا تستغرق عملية التنظيف أكثر من 60 ثانية: توجيه وضغط وتنظيف!

    لا تستغرق عملية التنظيف أكثر من 60 ثانية: توجيه وضغط وتنظيف!

    تستغرق عملية تنظيف فمك بالكامل أقل من 60 ثانية يوميًا عند استخدام AirFloss Ultra. ما عليك سوى تحديد وتيرة الدفقات (دفقة واحد أو دفقتان أو ثلاث دفقات) والضغط باستمرار على زر التنشيط للحصول على دفقات مستمرة وتلقائية، أو الضغط عليه وتحريره لاستخدام وضع الدفق اليدوي.

    ثقة كاملة ويومية لفم نظيف ونفس منعش

    ثقة كاملة ويومية لفم نظيف ونفس منعش

    املأ الخزان الموجود على المقبض بغسول الفم أو المياه ثم وجّه الجهاز واضغط على الزر. استخدمه مع غسول فم لتجربة منعشة بالكامل وللاستفادة من ميزته المضادة للميكروبات.

    للمساعدة على تجنب التسوّس بين الأسنان

    للمساعدة على تجنب التسوّس بين الأسنان

    يساعد AirFloss Ultra من Philips Sonicare في تفادي التسوّس ما بين أسنانك، وذلك من خلال إزالة البلاك الذي عجزت فرشاة الأسنان عن إزالته.

    فوهة عالية الأداء

    فوهة عالية الأداء

    تزيد فوهة AirFloss Ultra الجديدة والعالية الأداء من قوة تقنية الهواء وقطيرات المياه الصغيرة التي نقدّمها، لتكون أكثر فعالية من أي وقت مضى.

    إعداد قابل للتخصيص للحصول على ثلاث دفقات

    إعداد قابل للتخصيص للحصول على ثلاث دفقات

    يمكنك تخصيص رذاذ AirFloss Ultra الفعال بحسب احتياجاتك، للحصول على دفقة واحدة أو دفقتَين أو ثلاث دفقات في كل مرة يتم الضغط فيها على زر التنشيط.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      الفولتية
      100-240 فولت

    • المواصفات الفنية

      البطارية
      قابلة للشحن
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      وقت الشحن
      24 ساعة للشحن بالكامل

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أبيض مع بعض الأجزاء الرمادية

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      مؤشر مستوى البطارية
      تُظهر مؤشرات LED على المقبض مستوى الشحن
      المقبض
      تصميم مريح
      ملحق الفوهة
      تثبيت سهل للتشغيل وإيقاف التشغيل
      عمر البطارية
      من أسبوع إلى 3 أسابيع*****

    • العناصر المضمنة

      الشاحن
      1
      مقبض AirFloss Ultra
      1
      فوهة AirFloss Ultra
      1

    • أداء التنظيف

      الأداء
      لإزالة البلاك بنسبة تصل إلى 99,9%**
      الفوائد الصحية
      • لتنظيف الفم بالكامل في غضون 60 ثانية
      • تحسين صحة اللثّة في أسبوعَين*
      نتائج مثبتة سريريًا
      • تضاهي فعالية الخيط
      • لتحسين صحة اللثة
      • للتخفيف من نزيف اللثة
      • للتخفيف من كمية البلاك
      إعدادات قابلة للتخصيص
      • دفق تلقائي أو دفق يدوي
      • دفق أحادي/ثنائي/ثلاثي***
      لأفضل النتائج
      استبدل الفوهة كل 6 أشهر

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    • * عند الاستخدام مع فرشاة أسنان يدوية وغسول فم مضاد للميكروبات من قبل الأشخاص الذين يعانون التهابات متوسطة إلى معتدلة في اللثة؛ تم تصميم AirFloss لمساعدة الأشخاص الذي يستخدمون الخيط بشكل غير منتظم في تطوير روتين يومي صحي للتنظيف ما بين الأسنان. للحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة قسم الأسئلة والأجوبة ضمن علامة التبويب "الدعم".
    • * * من المناطق التي تمت معالجتها؛ في دراسة مخبرية، قد تختلف النتائج الفعلية في الفم
    • * * *إن AirFloss Ultra وPro هما المنتج نفسه ولكن قد تختلف التسمية بحسب البلد والقناة.
    • * * * * إعداد الدفق المستخدم
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