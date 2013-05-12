HX9112/02
تنظيف استثنائي بين الأسنان
بفضل تسعة خيارات تنظيف فريدة ومستشعر الضغط بديهي وتقنية متقدمة في رأس الفرشاة، تتخطّى Sonicare FlexCare Platinum من Philips أساليب تنظيف الأسنان التقليدية لتوفير طريقة فريدة لإزالة اللُويحة السنية وتحسين صحة اللثة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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ثبّت رأس فرشاة InterCare لتحسين صحة اللثة في أسبوعَين فقط. تساعد الشعيرات الطويلة جدًا على إزالة كمية أكبر من البلاك في المناطق التي يصعب الوصول إليها وبين الأسنان، للثة صحية.
بفضل التنظيف المثالي من FlexCare، ستصبح لثتك صحية أكثر في غضون أسبوعَين. وستستمتع بابتسامة صحية جدًا مع إزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 مرات مقارنة بالفرشاة اليدوية.
عند استخدام فرشاة FlexCare Platinum ستختبر عملية تنظيف عميقة بالفعل. تسمح لك إعدادات القوة الثلاثة تعزيز عملية التنظيف، فيما تلبي الأوضاع الثلاثة احتياجاتك الخاصة: استخدم وضع التنظيف لعملية تنظيف فائق يوميًا، ووضع التبييض لإزالة البقع عن سطح الأسنان، ووضع التنظيف العميق لعملية تنظيف استثنائية.
قد لا تلاحظ أنك تضغط بشكل مفرط على أسنانك عند تنظيفها، ولكن فرشاة FlexCare Platinum ستنتبه إلى هذا التفصيل. إذا كنت تضغط بشكل مفرط، فسيهتز المقبض برفق لتنبيهك. يهدف ذلك إلى تذكيرك بتخفيف الضغط والسماح لرأس الفرشاة بتنظيف الأسنان. يعتبر 7 من أصل 10 أشخاص أن هذه الميزة قد ساعدتهم على تنظيف أسنانهم بشكل أفضل.
تعمد الاهتزازات الصوتية القوية إلى تحويل معجون الأسنان إلى فقاعات تحارب البلاك وتجعله يتغلغل بين أسنانك وعلى طول خط اللثة. في الوقت نفسه، ستتحرك الشعيرات التي يبلغ عددها 62000 على أسنانك بطريقة لطيفة وفعالة في آن. ستحصل بالتالي على نتيجة التنظيف لشهر كامل باستخدام الفرشاة اليدوية في غضون دقيقتَين فقط.
يستغرق تنظيف الأسنان الدقيق بواسطة الفرشاة دقيقتَين فقط. يعلمك مؤقت QuadPacer عند انقضاء الوقت المثالي في تنظيف كل قسم من الفم، بينما ينبّهك SmarTimer عند بلوغ الوقت الإجمالي لتنظيف الأسنان. يساعدك كل من هذين المؤقتين في تنظيف الأسنان للمدة الموصى بها، في كل مرة.
مهما كانت احتياجاتك الخاصة، يمكنك التأكد من الحصول على تجربة آمنة لتنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة بفضل FlexCare Platinum. تتناسب تقنية الاهتزازات الصوتية التي نقدّمها للاستخدام مع جهاز تقويم الأسنان والحشوات والتلبيسات والكسوات الخزفية، كما يمكن استخدامها في العلاج اليومي لأمراض اللثة.
تسمح لك الحقيبة المحمولة الصغيرة والمتميّزة التي نقدّمها بتخزين فرشاة الأسنان بطريقة نظيفة، بينما يسمح لك الشاحن المحمول والصغير بالحفاظ على مستوى الشحن الذي تريده أثناء التنقل. ستستمتع بأسبوعَين من الاستخدام العادي بعد عملية شحن كاملة واحدة. أصبح بإمكانك الآن الشعور بالانتعاش حتى أثناء التنقل.
الطاقة
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
سهولة الاستخدام
العناصر المضمنة
أداء التنظيف
الأوضاع
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