آلة واحدة، تسريح كامل

صمم مظهرك الشخصي بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه التي تضم 11 أداة متميزة بجودتها للعمل على مظهر وجهك ورأسك وجسمك. تساهم الشفرات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمزودة بتقنية الشحذ الذاتي في الحفاظ على تسريحة حادة كما في اليوم الأول من دون الحاجة إلى تزييت لعملية تشذيب دقيقة.