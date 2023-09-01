MG7920/15
أداة واحدة، دقة قصوى
صمم مظهرك الشخصي بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه التي تضم 13 أداة متميزة بجودتها للعمل على مظهر وجهك ورأسك وجسمك. يضمن مشط التشذيب الدقيق تشذيبًا متناسقًا بالطول المحدد الذي تريده.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يوفر مشط التشذيب الحاص على براءة اختراع 11 إعداد طول تتراوح بين 1 و3 مم، لذا يمكنك الحصول على تشذيب متساوٍ بالطول الذي ترغب فيه تمامًا.
تبقى الشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ حدّة كما اليوم الأول لأداءٍ يدوم طويلًا. وما من حاجة لاستخدام الزيت.
تمرّ أداة التشذيب فوق كثافة لحيتك 125 مرة في الثانية وتعزز القوة تحديدًا عندما تحتاج إليها للتعامل مع اللحى الكثيفة أو الطويلة.
تقدم أداة التشذيب المتكاملة هذه 13 أداة لتلبية كل احتياجات العناية بالجسم. قم بتشذيب شعر الوجه وتسريحه، وقص شعرك، واعتنِ بشعر جسمك.
تقدم أداة التشذيب ومجموعة أمشاطها المتنوعة 19 إعداد طول يتراوح بين 0,5 و16 مم بدرجات دقة تصل إلى 0,2 مم لتسريحات اللحية القصيرة والطويلة. كما يساعد التصميم الضيق الذي تتميز به ملحقات التشذيب الدقيق على تسهيل الحصول على حواف دقيقة وتفاصيل رائعة. استمتع بتنظيف الوجنتين والذقن والرقبة باستخدام أداة التشذيب المعدنية لإضفاء لمسة نهائية على مظهرك.
استمتع بحلاقة مريحة للشعر الذي تحت الرقبة مع ملحق آلة حلاقة الجسم. يحمي نظام حماية البشرة الفريد المناطق الحساسة عند الحلاقة الناعمة بدرجة 0,5 مم. ويمكنك أيضًا تشذيب شعر الجسم باستخدام المشط القابل للتثبيت.
بفضل النظام متعدد الأمشاط في أداة التشذيب، يمكنك اختيار إعدادات طول تتراوح بين 0,5 و16 مم لابتكار تسريحة شعر خاصة بك في المنزل.
تُزيل ملحقات تشذيب شعر الأنف/الأذن شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسرعة وأمان. احرص على إظهار حاجبيك بمظهر منمق ومهذب بسهولة باستخدام المشط المخصص للحاجبين.
توفر بطارية الليثيوم أيون القوية وقت تشغيل يصل إلى 120 دقيقة مع خيار شحن سريع مدته 5 دقائق لضمان فترة استهلاك طويلة الأمد وطاقة قصوى.
تتميز أداة التشذيب بأنّها مقاومة للمياه، لذا يمكنك استخدامها بطريقة مريحة في أثناء الاستحمام وتنظيفها بسهولة بمياه الصنبور.
يتيح لك مؤشر مستوى البطارية معرفة حالة البطارية: ما إذا كانت منخفضة المستوى أم فارغة أم قيد الشحن أم مكتملة الشحن. ومن ثَمَّ لن تُفاجأ أبدًا باكتشاف أن البطارية فارغة في أثناء التشذيب.
تتميز أداة التشذيب بسهولة مسكها وتحريكها وذلك بفضل المقبض المطاطي المريح المصمم لضمان الراحة الفائقة والتحكم الممتاز.
الطاقة
تصميم
الخدمة
سهولة الاستخدام
تسريحات متعددة
تشذيب دقيق
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