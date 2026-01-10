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  • دقة الفولاذ المقاوم للصدأ دقة الفولاذ المقاوم للصدأ دقة الفولاذ المقاوم للصدأ

    All-in-One Trimmer 9000 Series أداة تشذيب 20 في 1

    MG9558/30

    دقة الفولاذ المقاوم للصدأ

    ابتكر أسلوبك المميز مع مجموعة تشذيب الشعر النهائية للوجه والرأس والجسم. تجمع هذه المجموعة الفريدة بين أداة التشذيب الأكثر تطورًا ومتانة لدينا وتقنية OneBlade لتمنحك الدقة والتنوع اللازمين لتحقيق الإطلالة التي تريدها.

    إكتشف كلّ المميزات

    All-in-One Trimmer 9000 Series أداة تشذيب 20 في 1

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    دقة الفولاذ المقاوم للصدأ

    تشذيب دقيق وحواف حادة وحلاقة ملائمة

    • مجموعة تشذيب الشعر النهائية
    • مجموعة العناية بالمظهر 20 في 1: للوجه والرأس والجسم
    • مشط تحديد دقيق ممتاز
    • تقنية OneBlade الفريدة
    20 قطعة لتلبية كل احتياجات الحلاقة

    20 قطعة لتلبية كل احتياجات الحلاقة

    تأتي أداة التشذيب مزودة بـ 20 قطعة حتى تتمكن من تشذيب شعر وجهك وتهذيب مظهره، وقص شعرك، والعناية بجسمك، ما يغطي كل احتياجات الحلاقة.

    تشذيب متساوٍ بطول دقيق لإطلالتك المثالية

    تشذيب متساوٍ بطول دقيق لإطلالتك المثالية

    مشط تحديد دقيق ممتاز، مع 11 إعداد طول بخطوات 0,2 مم من 1 إلى 3 مم، يمنحك أقصى درجات الدقة لتشذيب الطول المثالي الذي تريده لإطلالتك المثالية.

    خطوط دقيقة وأطراف محددة بفضل تقنية OneBlade

    خطوط دقيقة وأطراف محددة بفضل تقنية OneBlade

    يعمل المقص سريع الحركة (6000 مرة في الدقيقة) في أداة التشذيب حتى في الشعر الأكثر طولاً، مع غلاف يسمح بالانزلاق وأطراف مستديرة لحماية بشرتك، لتتمكن من تصفيف لحيتك وحلاقتها بشكل مريح. استمتع بتنظيف وجنتيك وذقنك ورقبتك لتحديد لحيتك بدقة.

    أقصى دقة مع أداء يدوم طويلاً

    أقصى دقة مع أداء يدوم طويلاً

    توفر الشفرات الفولاذية ذاتية الشحذ قوة إضافية للحصول على أقصى دقة في أثناء التشذيب، وتبقى حادة كما في اليوم الأول من دون الحاجة إلى زيت للشفرات.

    تشذيب قوي حتى مع أكثر اللحى صعوبة.

    تشذيب قوي حتى مع أكثر اللحى صعوبة.

    بفضل تقنية BeardSense، تعمل أداة التشذيب على مسح كثافة لحيتك 125 مرة في الثانية لزيادة القوة في المناطق الأكثر كثافة، ما يمنحك القدرة المناسبة على تحقيق أفضل نتيجة.

    توفير شكل دقيق ومتساوٍ إلى مظهرك النهائي

    توفير شكل دقيق ومتساوٍ إلى مظهرك النهائي

    تأتي مجموعة الأمشاط المتعددة المرفقة مع أداة التشذيب مزوّدة بـ 27 إعدادًا للطول تتراوح بين 0,2 مم و20 مم مع زيادات دقيقة تصل إلى 0,2 مم، لتتمكّن من تصفيف لحيتك بالطول الذي تريده سواء أكان طويلاً أم قصيرًا.

    تشذيب مريح ومتساوٍ لشعر الجسم حتى في أكثر المناطق حساسية

    تشذيب مريح ومتساوٍ لشعر الجسم حتى في أكثر المناطق حساسية

    اختبر تشذيبًا دقيقًا ومريحًا أسفل الرقبة بفضل شفرة الجسم الجديدة والمبتكرة. تتميّز أداة التشذيب المصممة خصيصًا، برؤوس مستديرة تضمن لمسة لطيفة على البشرة ما يجعلها مثالية لأكثر مناطق الجسم حساسية.

    احصل على تسريحة الشعر المثالية في وقت قصير

    احصل على تسريحة الشعر المثالية في وقت قصير

    بفضل آلة القص المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بعرض إضافي يبلغ 41 مم والمصممة لقصّ كمية أكبر من الشعر مع كل تمريرة، يمكنك الآن تشذيب شعرك بسرعة أكبر بنسبة 30%.*** تتميّز الآلة بتعددية الاستخدام وسهولة الاستعمال، إذ يمكنك إتقان مظهرك باستخدام إعدادات الطول القابلة للتعديل مع الأمشاط بعرض 9 مم و12 مم.

    إتقان التفاصيل

    إتقان التفاصيل

    تُزيل ملحقات تشذيب شعر الأنف/الأذن شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسرعة وأمان. احرص على إظهار حاجبيك بمظهر منمق ومهذب بسهولة باستخدام المشط المخصص للحاجبين.

    أداء قوي يدوم حتى 4 أسابيع بعد عملية شحن واحدة*

    أداء قوي يدوم حتى 4 أسابيع بعد عملية شحن واحدة*

    توفر بطارية الليثيوم المتينة ما يصل إلى 120 دقيقة من زمن التشغيل مع خيار الشحن السريع لمدة 5 دقائق**، لتمنحك تجربة تشذيب قوية ومتواصلة. أمّا شفرة OneBlade فتعمل لمدة تصل إلى 30 دقيقة ما يوفر لك وقتًا كافيًا لتصفيف لحيتك وحلاقتها.

    تشذيب مريح وعملي للاستخدام الجاف أو الرطب

    تشذيب مريح وعملي للاستخدام الجاف أو الرطب

    كونها مضادة للماء 100%، يمكنك استخدام مجموعة تشذيب الشعر للاستخدام الرطب أو الجاف لتجربة مريحة وسهلة في كل مرة. كما أنها سهلة التنظيف.

    اعرف دائمًا متى يحين وقت الشحن

    اعرف دائمًا متى يحين وقت الشحن

    يسمح لك مؤشر مستوى البطارية بالاطلاع على حالة البطارية: منخفضة المستوى أو فارغة أو قيد الشحن أو مكتملة الشحن. بذلك، لا تفرغ البطارية في أثناء التشذيب.

    سهولة الإمساك والتحكم

    سهولة الإمساك والتحكم

    تتميز أداة التشذيب الفاخرة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وشفرة OneBlade بسهولة مسكهما وتحريكهما وذلك بفضل المقبض المطاطي المريح المصمم لضمان الراحة الفائقة والتحكم الممتاز.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الملاءمة
      • فرشاة التنظيف
      • كبل USB-A (المحول غير مضمّن)
      السفر والتخزين
      حقيبة صغيرة للسفر

    • الطاقة

      جاري الشحن
      • 60 دقيقة
      • شحن بواسطة USB-A ‏(5 فولت ⎓ / ≥1 أمبير)
      وقت التشغيل
      120 دقائق
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      حالة البطارية
      • مؤشر الشحن
      • مؤشر انخفاض مستوى البطارية

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح

    • الخدمة

      الضمان
      لغاية 5 سنوات****

    • سهولة الاستخدام

      رطب وجاف
      يمكن استخدامها أثناء الاستحمام 100%
      حل للسفر
      ملحق قفل للسفر

    • الملخّص

      منطقة الجسم
      الوجه والشعر والجسم
      الأدوات والملحقات
      20
      إعدادات الطول
      • 0,2 – 20 مم
      • 27
      درجات دقة
      تحكم حتى 0,2 مم

    • أدوات التصفيف

      مخصصة
      • أداة تشذيب معدنية
      • أداة تشذيب شعيرات الأنف
      • مقبض OneBlade
      • شفرة OneBlade
      • أداة تشذيب الجسم
      • أداة عريضة لقص الشعر
      • شفرات بتقنية الشحذ التلقائي
      • تقنية BeardSense
      • مشط تحديد دقيق ممتاز
      • تقنية OneBlade

    • الأمشاط

      قابلة للتعديل
      • 3-7 مم
      • 9-13 مم
      • 16-20 مم
      الشعر
      • 9 مم
      • 12 مم
      الجسم
      • 3 مم
      • 5 مم
      الحاجب
      6 ملم
      مشط تحديد دقيق ممتاز
      1-3 مم
      المناطق الحساسة
      1 مم
      قص الشعر بشكل تدريجي
      • 41 مم بحجم كبير
      • 41 مم بحجم قياسي

    • الاستدامة

      التّعبئة
      علبة من الورق
      دليل المستخدم
      ورق من مصادر مسؤولة

    Badge-D2C

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    • * بالاستناد إلى تشذيب شعر الوجه 2,3 مرات في الأسبوع، ومعدل طول كلّ جلسة 11,5 دقائق
    • ** مقارنة بأداة التشذيب المتكاملة من Philips من دون أداة القص بعرض 41 مم
    • *** عند التسجيل على موقع Philips.com خلال 90 يومًا من تاريخ الشراء
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