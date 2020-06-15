ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
PSG7028/36
سرعة وقوة
تم تصميم سلسلة PerfectCare 7000 Series لتزويدك بالراحة والملاءمة. فهي سهلة الحمل مع خزان مياه قابل للفك وبخار قوي لتحقيق نتائج رائع، بسرعة تامة. نضمن لك عدم حرق أي نوع من الملابس القابلة للكيّ، بفضل تقنية OptimalTEMP.
ضغط يبلغ 7,5 بارات كحد أقصى
تعزيز بخار يصل إلى 500 غ
خزان مياه قابل للفك سعة 1,8 لترات
قفل للحمل الآمن
تقوم وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي بإيقاف المكواة المولّدة للبخار في حال عدم استخدامها لبضع دقائق. يوفر ذلك استهلاك الطاقة ويمنحك راحة البال.
يمكنك تثبيت المكواة بشكل آمن فوق القاعدة لحملها بسهولة في أرجاء المنزل وللحدّ من خطر لمس قاعدة المكواة الساخنة عن طريق الخطأ.
تضمن إزالة الترسبات الكلسية بانتظام حماية المكواة وإطالة فترة استخدامها، كما تضمن الحصول على أفضل أداء للبخار. يقوم نظام Easy De-Calc الحصري الذي نقدّمه بجمع الترسبات الكلسية باستمرار مع مؤشر ضوئي ليعلمك عند الحاجة إلى إفراغ المكواة. وما عليك سوى إزالة المقبس والسماح للمياه وجسيمات الكلس بالتدفق إلى الخارج.
الجوائز
معدلات توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30% بالاستناد إلى المعيار IEC 603311 مقارنة بجهاز FastCare Compact على درجة الحرارة القصوى