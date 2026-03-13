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PerfectCare 7000 Series مكواة مولدة للبخار

تم إيقافه

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PerfectCare 7000 Seriesمكواة مولدة للبخار

PSG7028/36

PerfectCare 7000 Series مكواة مولدة للبخار

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

EDC UKCA - English (US)

  • PDF ملف, 470.9 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips PerfectCare 7000 Series Steam generator iron PSG7028/36

  • PDF ملف, 293.1 kB
  • 13 March 2026

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