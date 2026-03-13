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PerfectCare 7000 Series مكواة مولدة للبخار
تم إيقافه
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PSG7028/36
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EDC UKCA - English (US)
Important Information Manual Philips PerfectCare 7000 Series Steam generator iron PSG7028/36
الجميع (1)
كيف أقوم بإزالة الترسبات الكلسية من جهاز الكي المولد للبخار من Philips؟
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