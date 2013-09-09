العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- فرشاة التنظيف
QC5115/15
قص شعر أفراد عائلتك
لم يكن يومًا قص شعر أفراد عائلتك بهذه السهولة. تتميّز أداة قص الشعر هذه بمحرك فعال ولا يحدث أي ضجيج مع تصميم مريح وخفيف الوزن وشفرات ناعمة على البشرة ونصائح للتمشيط، للحصول على أداء مثالي على شعر الأطفال والكبار.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكنك أن تقص شعرك بالطول الذي تريده بالضبط. ما عليك سوى تحديد أحد إعدادات الطول الـ 11 التي تتراوح ما بين 3 مم و21 مم مع زيادات بمقدار 2 مم، أو يمكنك إزالة المشط لعملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 مم.
تتميّز أدوات قص الشعر من Philips الملائمة للأسرة بأداء فائق من دون أي إزعاج، فقد تم تصميم محركها السلس لتوفير الطاقة مع اهتزاز خفيف بهدف الحفاظ على الهدوء أثناء قص الشعر.
تتميز الشفرات والأمشاط في أداة قص الشعر هذه برؤوس مستديرة لقصة شعر آمنة وسلسة.
تم تصميم الشفرات الفولاذية بميزة الشحذ الذاتي في أداة قص الشعر هذه لتوفير نتائج متّسقة، مرة بعد مرة.
إنها أداة قص الشعر المثالية للأطفال، فأداة قص الشعر الملائمة للأسرة هذه مصممة بطريقة مريحة، وخفيفة الوزن للغاية وسهلة الاستخدام.
لن تنفد طاقة البطارية أثناء قص الشعر، فقد تم تزويد أداة قص الشعر هذه من Philips بسلك لتوفير طاقة ثابتة وموثوق بها.
يمكنك تنظيف أدوات قص الشعر الكهربائية بسهولة. ما عليك سوى النقر لفتح الرأس من أجل تحرير الشفرات وتنظيفها.
صُممت كافة منتجات العناية بالمظهر لتدوم. فهي تشمل ضمانًا عالميًا لمدة سنتين وتتوافق مع أي تيار كهربائي عالمي.
قوة قص شعر سهلة الصيانة، لا تحتاج شفراتنا إلى التزييت على الإطلاق.
الخدمة
نظام قص
سهولة الاستخدام
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