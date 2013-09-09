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  • قص شعر أفراد عائلتك قص شعر أفراد عائلتك قص شعر أفراد عائلتك

    أداة قص الشعر للعائلة

    QC5115/15

    قص شعر أفراد عائلتك

    لم يكن يومًا قص شعر أفراد عائلتك بهذه السهولة. تتميّز أداة قص الشعر هذه بمحرك فعال ولا يحدث أي ضجيج مع تصميم مريح وخفيف الوزن وشفرات ناعمة على البشرة ونصائح للتمشيط، للحصول على أداء مثالي على شعر الأطفال والكبار.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    أداة قص الشعر للعائلة

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    قص شعر أفراد عائلتك

    مع أداة قص الشعر الأكثر هدوءًا للكبار والصغار

    • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
    • 11 إعداد طول
    • استخدام سلكي
    تتكيّف مع إعدادات الطول المختلفة

    تتكيّف مع إعدادات الطول المختلفة

    يمكنك أن تقص شعرك بالطول الذي تريده بالضبط. ما عليك سوى تحديد أحد إعدادات الطول الـ 11 التي تتراوح ما بين 3 مم و21 مم مع زيادات بمقدار 2 مم، أو يمكنك إزالة المشط لعملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 مم.

    أداء هادئ وقويّ

    أداء هادئ وقويّ

    تتميّز أدوات قص الشعر من Philips الملائمة للأسرة بأداء فائق من دون أي إزعاج، فقد تم تصميم محركها السلس لتوفير الطاقة مع اهتزاز خفيف بهدف الحفاظ على الهدوء أثناء قص الشعر.

    أمشاط مستديرة لتفادي شدّ الشعر وتهيّج البشرة

    أمشاط مستديرة لتفادي شدّ الشعر وتهيّج البشرة

    تتميز الشفرات والأمشاط في أداة قص الشعر هذه برؤوس مستديرة لقصة شعر آمنة وسلسة.

    أداء يدوم طويلاً

    أداء يدوم طويلاً

    تم تصميم الشفرات الفولاذية بميزة الشحذ الذاتي في أداة قص الشعر هذه لتوفير نتائج متّسقة، مرة بعد مرة.

    إجراء قصات الشعر الخفيفة للعائلة

    إجراء قصات الشعر الخفيفة للعائلة

    إنها أداة قص الشعر المثالية للأطفال، فأداة قص الشعر الملائمة للأسرة هذه مصممة بطريقة مريحة، وخفيفة الوزن للغاية وسهلة الاستخدام.

    أداة قص شعر سلكية لطاقة مستمرة

    أداة قص شعر سلكية لطاقة مستمرة

    لن تنفد طاقة البطارية أثناء قص الشعر، فقد تم تزويد أداة قص الشعر هذه من Philips بسلك لتوفير طاقة ثابتة وموثوق بها.

    شفرات سهلة التحرير لتنظيف سهل

    شفرات سهلة التحرير لتنظيف سهل

    يمكنك تنظيف أدوات قص الشعر الكهربائية بسهولة. ما عليك سوى النقر لفتح الرأس من أجل تحرير الشفرات وتنظيفها.

    ضمان لمدة سنتين وجهد يناسب كافة بلدان العالم

    ضمان لمدة سنتين وجهد يناسب كافة بلدان العالم

    صُممت كافة منتجات العناية بالمظهر لتدوم. فهي تشمل ضمانًا عالميًا لمدة سنتين وتتوافق مع أي تيار كهربائي عالمي.

    لا تحتاج الشفرات إلى التزييت على الإطلاق

    لا تحتاج الشفرات إلى التزييت على الإطلاق

    قوة قص شعر سهلة الصيانة، لا تحتاج شفراتنا إلى التزييت على الإطلاق.

    المواصفات التقنية

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان لمدة سنتين

    • نظام قص

      عنصر القص
      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      عرض رأس التشذيب
      41 ملم
      عدد إعدادات الطول
      11
      مجموعة من إعدادات الطول
      من 3 إلى 21 مم
      الدقة (حجم التدرجات)
      2 مم

    • سهولة الاستخدام

      التنظيف
      تنظيف جاف مع فرشاة
      لا تحتاج إلى صيانة
      لا حاجة إلى زيوت

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • فرشاة التنظيف
    Badge-D2C

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