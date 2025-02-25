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  • تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    OneBlade Pro الوجه والجسم

    QP6542/10

    تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    تقوم OneBlade للوجه والجسم من Philips بتشذيب الشعر وتحديد حوافه وحلاقته بغض النظر عن طوله. ستحصل على شفرة لوجهك، وأخرى مع واقي بشرة لجسمك. وداعًا للأدوات المتعددة، فأداة OneBlade كافية لتتولّى المهمّة.

    إكتشف كلّ المميزات

    OneBlade Pro الوجه والجسم

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    تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    مصممة لقص الشعر، وليس البشرة

    • بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن
    • مشط دقيق مع 12 إعدادًا للطول
    • للاستخدام الرطب والجاف
    • مؤشر مستوى البطارية
    تقنية أداة OneBlade الفريدة

    تقنية أداة OneBlade الفريدة

    تتميّز أداة OneBlade من Philips بتقنية ثورية مصممة لتسريح شعر الوجه. يمكن استخدمها لحلاقة الشعر بغض النظر عن طوله. استمتع بحلاقة مريحة أكثر وأسهل بفضل نظام الحماية المزدوجة وغلاف يسمح بالانزلاق مع رؤوس مستديرة. تتميّز تقنية الحلاقة بأداة قص سريعة الحركة (12000 مرة في الدقيقة) ما يجعلها فعّالة حتى على الشعيرات الأطول.

    تشذيب الشعر

    تشذيب الشعر

    يمكنك تشذيب لحيتك للحصول على لحية خفيفة ومتساوية بواسطة المشط الدقيق المضمن والقابل للضبط. عيّن القرص إلى واحد من إعدادات الطول الاثني عشر القابلة للتثبيت للحصول على الشكل الذي تريده، بدءًا من لحية خفيفة مثالية وتشذيب دقيق، ووصولاً إلى تسريحة لحية أطول.

    استمتع بحواف دقيقة

    استمتع بحواف دقيقة

    حدّد الحواف بشكلٍ دقيق باستخدام الشفرة بجانبَين. يمكنك الحلاقة بالاتجاهَين لرؤية كل شعرة تقصها بشكل أفضل. رتّب لحيتك بثوانٍ!

    تخلّص من الشعر

    تخلّص من الشعر

    لا تحلق أداة OneBlade بالدقة نفسها كالشفرة التقليدية، للحفاظ على راحة بشرتك. احلق بالاتجاه المعاكس للبصيلة وتخلّص من الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله.

    شفرة بجانبَين: مصممة للدقة والتحكم

    شفرة بجانبَين: مصممة للدقة والتحكم

    تتبع أداة OneBlade منحنيات وجهك ما يتيح لك حلاقة الشعر في كل مناطق وجهك بسهولة وراحة. استخدم الشفرة بجانبَين لتسريح الحواف والحصول على خطوط دقيقة من خلال تحريك الشفرة في أي اتجاه.

    حامي بشرة قابل للتثبيت للمناطق الحساسة

    حامي بشرة قابل للتثبيت للمناطق الحساسة

    ركّب حامي البشرة لضمان طبقة حماية إضافية في المناطق الحساسة.

    مشط للجسم قابل للتثبيت (3 مم)

    مشط للجسم قابل للتثبيت (3 مم)

    ركّب المشط لشعر الجسم (3 مم) لتشذيب الشعر بسهولة بأي اتجاه.

    الشحن في أي وقت وأي مكان

    الشحن في أي وقت وأي مكان

    يمكن شحنها في المنزل أو على الطريق، وهي مثالية لروتينك اليومي وللسفر.

    شفرة لا تتلف بسهولة

    شفرة لا تتلف بسهولة

    شفرة من الفولاذ المقاوم للصدأ تدوم حتى 4 أشهر من الاستخدام** للحفاظ على الشعور بالانتعاش. سيظهر رمز الإخراج على الشفرة عندما تتآكل الشفرة.

    مقاومة للماء كلياً

    مقاومة للماء كلياً

    إن أداة OneBlade مقاومة للمياه بالكامل (IPX7)، ما يجعل تنظيفها سهلاً: ما عليك سوى غسلها تحت الحنفية. يمكنك أيضًا اللجوء إلى الحلاقة الرطبة أو الجافة، حتى في أثناء الاستحمام، كما يحلو لك. لا تحتاج إلى رغوة حلاقة.

    بطارية ليثيوم أيون تدوم لمدة 90 دقيقة

    بطارية ليثيوم أيون تدوم لمدة 90 دقيقة

    يمكن الحصول على طاقة تسريح متواصلة لمدة 90 دقيقة بعد شحن بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن لمدة ساعة واحدة.

    يُظهر مؤشر LED حالة البطارية

    يُظهر مؤشر LED حالة البطارية

    احرص على أن تكون أداة OneBlade جاهزة دائمًا للاستخدام، من خلال التحقق من مؤشر البطارية. فهو يحذرك عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أثناء الاستخدام، ويشير إلى تقدّم الشحن عند التوصيل بمصدر الطاقة.

    المواصفات التقنية

    • أداء التشذيب والحلاقة

      نظام الحلاقة
      • تقنية تتبع المنحنيات
      • نظام الحماية المزدوجة
      نظام الترتيب والقص
      تقنية تتبع المنحنيات

    • الملحقات

      المشط
      • مشط مع 12 إعداد طول (من 0,5 إلى 9 مم)
      • حامي بشرة قابل للتثبيت
      • مشط للجسم قابل للتثبيت
      الصيانة
      غطاء للحماية
      شفرة إضافية قابلة للاستبدال
      نعم

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      وقت التشغيل
      90 دقيقة
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      جاري الشحن
      شحن كامل لمدة ساعة
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      5.4  واط

    • تصميم

      اللون
      أسود
      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل

    • الخدمة

      ضمان لسنتين
      نعم
      رأس بديل
      • استبدال كل 4 أشهر**
      • QP210،‏ QP220،‏ QP230
      • QP610، ‏QP620، ‏QP410، ‏QP420
      • QP410،‏ QP420،‏ QP430

    • سهولة الاستخدام

      شاشة العرض
      3 مؤشرات LED للبطارية
      رطب وجاف
      نعم
      جاري الشحن
      • قابلة للشحن
      • شحن بواسطة USB-A ‏(5 فولت ⎓ / ≥1 أمبير)
      شحن عبر USB-A
      محوّل الطاقة غير مضمّن

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