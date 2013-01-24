تركيب وفك سهل

قم بتحويل آلة الحلاقة إلى أداة تشذيب عن طريق تنفيذ خطوتَين. 1. افصل رأس الحلاقة عن آلة الحلاقة؛ 2. قم بتركيب مسرّح اللحية.