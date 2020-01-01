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  • حلاقة منعشة، بشرة ناعمة حلاقة منعشة، بشرة ناعمة حلاقة منعشة، بشرة ناعمة

    Shaver series 1000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب أو الجاف

    S1121/41

    حلاقة منعشة، بشرة ناعمة

    تقدّم لك آلة الحلاقة AquaTouch 1000 من Philips حلاقة ناعمة ومنعشة وبسعر مقبول، سواء أكانت حلاقة رطبة أم جافة، بفضل شفرات ComfortCut بتقنية الشحذ التلقائي.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 1000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب أو الجاف

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    حلاقة منعشة، بشرة ناعمة

    • شفرات ComfortCut
    • رؤوس Flex تتحرك بـ 3 اتجاهات
    • فتح بلمسة واحدة
    تنزلق على البشرة لحلاقة ناعمة ومتساوية

    تنزلق على البشرة لحلاقة ناعمة ومتساوية

    احصل على حلاقة نظيفة ومريحة بفضل آلة الحلاقة هذه من Philips. تقوم شفرات ComfortCut الـ 27 في آلة الحلاقة الكهربائية بقصّ كل شعرة فوق مستوى البشرة مباشرةً للحصول على نتيجة ناعمة ومتساوية.

    رؤوس متحركة ثلاثية الأبعاد، تتحرك لتزويدك بحلاقة نظيفة ومريحة

    رؤوس متحركة ثلاثية الأبعاد، تتحرك لتزويدك بحلاقة نظيفة ومريحة

    احصل على حلاقة نظيفة ومريحة مع رؤوس متحركة بـ 3 اتجاهات. تتحرك الرؤوس لتتكيّف مع تقاسيم وجهك، ما يوفر ملامسة لطيفة مع البشرة من دون الضغط عليها بشدة.

    Aquatec لحلاقة رطبة منعشة أو جافة ومريحة

    Aquatec لحلاقة رطبة منعشة أو جافة ومريحة

    احصل على حلاقة جافة ملائمة أو حلاقة رطبة مريحة أكثر باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.

    فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

    فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

    نظّف آلة الحلاقة الكهربائية بلمسة زر. ما عليك سوى فتح رأس آلة الحلاقة وغسله بالمياه.

    راقب مستوى الشحن باستمرار

    راقب مستوى الشحن باستمرار

    استخدم المؤشر السهل لمعرفة ما إذا كان مستوى شحن بطارية آلة الحلاقة منخفضًا أو فارغًا أو مشحونًا بالكامل.

    40 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة 8 ساعات

    40 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة 8 ساعات

    احلق لاسلكيًا لغاية 40 دقيقة بعد شحن لمدة 8 ساعات. لا تعمل آلة الحلاقة إذا كانت قيد الشحن.

    يسمح نظام حماية البشرة بانزلاق سلس لحماية البشرة

    يسمح نظام حماية البشرة بانزلاق سلس لحماية البشرة

    تم تصميم نظام حماية البشرة لتفادي الشقوق والجروح بحيث تحصل على حلاقة نظيفة وآمنة، وهو ينزلق البشرة بسلاسة على بشرتك بفضل رؤوسه المستديرة، مع حماية بشرتك في الوقت نفسه.

    تنزلق على البشرة لحلاقة مريحة ومتساوية

    تنزلق على البشرة لحلاقة مريحة ومتساوية

    تم تصميم الشفرات المزوّدة بميزة الشحذ الذاتي البالغ عددها 27 على آلة الحلاقة الكهربائية هذه بدقة لتوفير حلاقة نظيفة باستمرار.

    مصممة لاستخدام مثالي

    مصممة لاستخدام مثالي

    تعامل مع آلة الحلاقة من Philips بكل ثقة بفضل التصميم المريح المصمم لتوفير قبضة مثالية.

    أبقِ آلة الحلاقة مغطاة بين عمليات الحلاقة

    أبقِ آلة الحلاقة مغطاة بين عمليات الحلاقة

    حافظ على رأس الحلاقة نظيفًا وآمنًا بين عمليات الحلاقة أو أثناء السفر.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      غطاء واقٍ

    • الطاقة

      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      نوع البطارية
      NiMH
      وقت التشغيل
      40 دقيقة
      جاري الشحن
      شحن كامل لمدة 8 ساعات

    • تصميم

      المقبض
      • مقبض مريح واستخدام سهل
      • مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق
      اللون
      أزرق ماليبو

    • الخدمة

      رأس بديل
      استبدله كل سنتين بـ SH30
      ضمان لسنتين
      نعم

    • أداء الحلاقة

      نظام الحلاقة
      نظام الشفرة ComfortCut
      تتبع دقيق
      رؤوس Flex تتحرك بثلاثة اتجاهات

    • سهولة الاستخدام

      رطب وجاف
      حلاقة رطبة أو جافة
      شاشة العرض
      مؤشر بطارية أحادي المستوى
      التنظيف
      • فتح بلمسة واحدة
      • قابلة للغسل بالكامل
      العملية
      • افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل استخدامه
      • استخدام بدون أسلاك فقط

    ما محتويات الصندوق؟

    صورة عن التغليف

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • HQ110
    Badge-D2C

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