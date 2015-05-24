مصطلحات البحث

AR
EN
  • حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة

    Shaver series 5000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    S5420/06

    حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة

    تحمي آلة الحلاقة Aquatouch بشرتك بينما تستمتع بحلاقة منعشة. يتميّز نظام الشفرات MultiPrecision برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، وهو مصمم لحماية بشرتك.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 5000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل آلات الحلاقة AquaTouch

    حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة

    حماية أفضل بـ 10 مرات مقارنة بالشفرة العادية

    • نظام الشفرة MultiPrecision
    • استخدام لاسلكي 45 دقيقة /شحن لساعة
    • أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
    تنزلق الرؤوس المستديرة بسلاسة لحماية بشرتك

    تنزلق الرؤوس المستديرة بسلاسة لحماية بشرتك

    استمتع بحلاقة دقيقة بدون شقوق وجروح. يتميّز نظام الشفرات MultiPrecision برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، مع حماية البشرة في الوقت نفسه.

    استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

    استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

    اختر طريقة الحلاقة المفضلة لديك. فبفضل غلاف Aquatec للحلاقة الجافة والرطبة، يمكنك اختيار حلاقة جافة ومريحة وسريعة، أو يمكنك اختيار الحلاقة الرطبة مع جل أو رغوة، حتى أثناء الاستحمام.

    ترفع الشفرات الشعر الطويل والقصير ثم تقصّه لحلاقة سريعة

    ترفع الشفرات الشعر الطويل والقصير ثم تقصّه لحلاقة سريعة

    احصل على حلاقة دقيقة وسريعة. يرفع نظام الشفرات MultiPrecision كل الشعيرات وشعيرات اللحية المتبقية ويقصها، كل ذلك بتمريرات قليلة.

    تتحرك الرؤوس بسهولة بخمسة اتجاهات لحلاقة سريعة ودقيقة

    تتحرك الرؤوس بسهولة بخمسة اتجاهات لحلاقة سريعة ودقيقة

    تضمن رؤوس ‏Flex التي تتحرك بخمسة اتجاهات مع خمس حركات مستقلة ملامسة دقيقة للبشرة لتحصل على حلاقة سريعة ودقيقة حتى على خط الفك والرقبة.

    أداة تشذيب تعمل بالضغط لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.

    أداة تشذيب تعمل بالضغط لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.

    اضغط على أداة التشذيب الدقيقة والناعمة على البشرة لوضع اللمسات الأخيرة على مظهرك. إنها مثالية للحفاظ على شاربك وتشذيب السوالف.

    45 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

    45 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

    ستتمكن من تشغيل الأداة لأكثر من 45 دقيقة، أي ما يوازي 15 عملية حلاقة بعد شحن لساعة واحدة. لا تعمل آلة الحلاقة هذه إلا في الوضع اللاسلكي.

    شحن لساعة واحدة

    شحن لساعة واحدة

    تمتع بالحلاقة لفترة أطول بعد كل عملية شحن، بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية التي تدوم طويلاً وتوفر استهلاك الطاقة. اشحن الجهاز بسرعة لمدة 5 دقائق لتحصل على طاقة كافية لحلاقة واحدة.

    مؤشر بطارية أحادي المستوى ومؤشر قفل السفر

    مؤشر بطارية أحادي المستوى ومؤشر قفل السفر

    تظهر الشاشة السهلة معلومات ذات صلة لتحصل على أفضل أداء من آلة الحلاقة. - مؤشر لمستوى واحد البطارية - مؤشر التنظيف - مؤشر مستوى البطارية المنخفض - مؤشر استبدال الرأس - مؤشر قفل السفر

    ترفع الشعر لقصّه بدقة تامة

    ترفع الشعر لقصّه بدقة تامة

    تمتع بحلاقة أكثر دقة بفضل آلية Lift & Cut الفعالة بشفرات مزدوجة. فترفع الشفرة الأولى كل شعرة بينما تقصها الشفرة الثانية بشكل مريح تحت مستوى البشرة، للحصول على نتائج فائقة النعومة.

    ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

    ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

    تأتي كافة آلات الحلاقة مع ضمان عالمي لمدة سنتين وتتميز بقدرتها على التكيف مع أي جهد كهربائي. لن تحتاج إلى استبدال الشفرات المتينة قبل سنتين.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      غطاء واقٍ
      SmartClick
      أداة تشذيب دقيقة
      غطاء واقٍ
      نعم
      أداة تشذيب شعر الأنف مضمّنة
      نعم

    • الطاقة

      جاري الشحن
      • شحن كامل لمدة ساعة
      • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      وقت التشغيل
      45 دقيقة / 15 عملية حلاقة
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      طاقة الاستعداد
      0.1  واط
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      9  واط

    • تصميم

      اللون
      أزرق فضائي - رمادي فحمي
      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل

    • الخدمة

      رأس بديل
      استبدله كل سنتين بـ SH50
      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • أداء الحلاقة

      تتبع دقيق
      رؤوس ‏Flex تتحرك بخمسة اتجاهات
      نظام الحلاقة
      • نظام الشفرة MultiPrecision
      • آلية رفع وقص فعالة
      SkinComfort
      • نظام SkinProtection
      • ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف

    • سهولة الاستخدام

      شاشة العرض
      • مؤشر بطارية أحادي المستوى
      • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
      • مؤشر الشحن
      • مؤشر التنظيف
      • مؤشر تبديل رؤوس الحلاقة
      • مؤشر قفل السفر
      التنظيف
      قابلة للغسل بالكامل
      رطب وجاف
      الاستخدام الجافّ والرطب
      العملية
      افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل استخدامه

    ما محتويات الصندوق؟

    صورة عن التغليف

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    • تحمي البشرة أكثر بـ 10 أضعاف مقارنة بشفرة عادية- تم إجراء الاختبار في ألمانيا في العام 2015، بعد 21 يومًا من التأقلم
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.