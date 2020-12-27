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  • حلاقة دقيقة، حماية متقدّمة للبشرة حلاقة دقيقة، حماية متقدّمة للبشرة حلاقة دقيقة، حماية متقدّمة للبشرة

    Shaver series 7000 آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

    S7782/71

    حلاقة دقيقة، حماية متقدّمة للبشرة

    تنزلق آلة Series 7000 من Philips بسلاسة على بشرتك، فيما تقصّ كل شعرة بدقة تامة، حتى على لحية نامية لـ 3 أيام. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ المتقدّمة، للاستشعار والتكيّف والتوجيه وفقًا للحركة الصحيحة، لضمان حماية أفضل للبشرة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 7000 آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

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    حلاقة دقيقة، حماية متقدّمة للبشرة

    مع تقنية SkinIQ

    • غلاف SkinGlide واقٍ
    • شفرات SteelPrecision
    • مستشعر التحكّم بالحركة
    • رؤوس ‎360-D‎ المرنة
    آلة حلاقة تقلل الاحتكاك للحد من التهيج

    آلة حلاقة تقلل الاحتكاك للحد من التهيج

    يفصل الغلاف الواقي ما بين رؤوس آلة الحلاقة والبشرة. يتألف الغلاف من 2000 حبيبة تقنية دقيقة في كل ميلليمتر مربع، ويقلل الاحتكاك على البشرة بنسبة 25%*، للحدّ من تهيّجها.

    أداء استثنائي في القص مع كل تمريرة

    أداء استثنائي في القص مع كل تمريرة

    تجري شفرات SteelPrecision الذاتية الشحذ، القوية والناعمة، البالغ عددها 45 في آلة الحلاقة من Philips هذه ما يصل إلى 90000 حركة قص في الدقيقة، لقص المزيد من الشعر في كل تمريرة** لتوفير نتيجة نهائية نظيفة ومريحة.

    توجيهك لاتباع تقنية حلاقة محسنة

    توجيهك لاتباع تقنية حلاقة محسنة

    تتبع آلة الحلاقة الكهربائية المزوّدة بتقنية استشعار الحركة طريقة الحلاقة التي تعتمدها وتوجّهك نحو تقنية أكثر فعالية. بعد ثلاث عمليات حلاقة فقط، بلغ معظم الرجال تقنية حلاقة أفضل مع تمريرات أقل***.

    أتقِن تقنيتك بفضل تطبيق GroomTribe من Philips

    أتقِن تقنيتك بفضل تطبيق GroomTribe من Philips

    أقرِن آلة الحلاقة الكهربائية من Philips بتطبيق GroomTribe واستعد لإتقان تقنيتك. ما عليك سوى تتبع تقدمك وتخصيص روتينك للحصول على حلاقة دقيقة ولطيفة في الوقت نفسه.

    آلة حلاقة قادرة على ترويض أي لحية

    آلة حلاقة قادرة على ترويض أي لحية

    تتميز آلة الحلاقة الكهربائية بمستشعر شعر وجه ذكي يقرأ كثافة الشعر 125 مرة في الثانية. وتتكيّف التقنية تلقائيًا مع قوة القص، لحلاقة لطيفة وبدون مجهود.

    تتبع تقاسيم وجهك

    تتبع تقاسيم وجهك

    تتميز آلة الحلاقة الكهربائية من Philips هذه، المصممة لتتبع تقاسيم وجهك، برؤوس مرنة تمامًا تدور بمقدار 360 درجة لحلاقة دقيقة ومريحة.

    توجه الشعر في وضعية القص المثالية

    توجه الشعر في وضعية القص المثالية

    تم تحسين آلة الحلاقة الدقيقة بالشكل الجديد هذه بقنوات توجيه الشعر لتحقيق القص الأمثل وراحة بشرة.

    حجرة تنظيف فعالة للصيانة والتنظيف

    حجرة تنظيف فعالة للصيانة والتنظيف

    تُنظِّف حجرة التنظيف القوية، التي تفوق فعاليتها التنظيف بالمياه بمعدل 10 مرات****، آلة الحلاقة وتزيّتها في غضون دقيقة واحدة. ويساعد استخدامها في المحافظة على أداء آلة الحلاقة وتعزيز النظافة.

    اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو الرطبة المنعشة

    اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو الرطبة المنعشة

    آلة حلاقة رطبة ومنعشة تتكيّف مع تفضيلاتك. اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو استخدم الرغوة أو الجل المفضل لديك للحصول على حلاقة رطبة ومنعشة.

    قم بتسوية شواربك وسوالفك

    قم بتسوية شواربك وسوالفك

    حدّد شكل شواربك وسوالفك بدقة مع أداة التشذيب المنبثقة وأكمل مظهرك بسهولة.

    60 دقيقة من الحلاقة بعد عملية شحن لساعة واحدة

    60 دقيقة من الحلاقة بعد عملية شحن لساعة واحدة

    آلة حلاقة للاستخدام في المنزل أو أثناء التنقل. احصل على مدة حلاقة تبلغ 60 دقيقة بعد عملية شحن لساعة واحدة، أو قم بتوصيلها بمصدر طاقة للحصول على طاقة فورية ومستمرة. 

    يتم شحنها بالكامل في ساعة واحدة

    يتم شحنها بالكامل في ساعة واحدة

    اشحن آلة الحلاقة بالكامل خلال ساعة واحدة بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية والموفرة لاستهلاك الطاقة. وفي حال كنت على عجلة، قم بتوصيل آلة الحلاقة لمدة 5 دقائق في مصدر الطاقة واحصل على ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.

    آلة الحلاقة الكهربائية الحاصلة على شهادة Eco Passport

    آلة الحلاقة الكهربائية الحاصلة على شهادة Eco Passport

    نحن في Philips، نسعى إلى تحقيق الاستدامة في كل نواحي إنشاء المنتجات. وبفضل شفرات الحلاقة التي يتم إنتاجها باستخدام طاقة كهربائية متجددة تمامًا بنسبة 100%، والأغلفة المصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير، تأتي كل آلات الحلاقة مزوّدة بشهادة Eco passport.

    المواصفات التقنية

    • ملحق SmartClick

      تتلاءم مع نوع المنتج
      RQ585/51 لا يتناسب مع نوع الرأس ذي زاوية

    • الملحقات

      الصيانة
      فرشاة التنظيف
      Quick Clean Pod
      • خرطوشة واحدة مضمّنة
      • نعم
      أداة تشذيب منبثقة ومضمّنة
      نعم
      السفر والتخزين
      حقيبة سفر

    • البرامج

      التطبيق
      • GroomTribe
      • يمكن التوصيل عبر Bluetooth®‎
      تحديث البرنامج
      تقدّم Philips تحديثات البرنامج ذات الصلة لمدة سنتَين بعد تاريخ الشراء
      التوافق مع الهواتف الذكية
      أجهزة iPhone وAndroid™‎

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      جاري الشحن
      • شحن كامل لمدة ساعة
      • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
      وقت التشغيل
      60 دقيقة
      طاقة الاستعداد
      0.04  واط
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      9  واط

    • تصميم

      اللون
      أسود ليلي
      المقبض
      مقبض مطاطي
      رؤوس حلاقة
      زاوية

    • الخدمة

      ضمان لسنتين
      نعم
      رؤوس SH71 البديلة
      استبدلها كل سنتين بـ SH71

    • أداء الحلاقة

      تتبع دقيق
      رؤوس ‎360-D‎ المرنة
      نظام الحلاقة
      شفرات SteelPrecision
      تقنية SkinIQ
      • غلاف SkinGlide واقٍ
      • مستشعر التحكّم بالحركة
      • مستشعر Power Adapt

    • سهولة الاستخدام

      رطب وجاف
      الاستخدام الجافّ والرطب
      التنظيف
      • فتح بلمسة واحدة
      • قابلة للغسل بالكامل
      شاشة العرض
      • مؤشر التحكّم بالحركة
      • شاشة LED
      • مؤشر شحن البطارية
      • قِفل للسفر

    Badge-D2C

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