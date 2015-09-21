مصطلحات البحث

AR
EN
  • تقليل نمو الشعر بلطف على المدى الطويل تقليل نمو الشعر بلطف على المدى الطويل تقليل نمو الشعر بلطف على المدى الطويل

    Lumea Advanced جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

    SC1997/60

    تقليل نمو الشعر بلطف على المدى الطويل

    تصنع آلة Lumea Advanced من Philips المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الجسم والوجه، كما تساعد النبضات الخفيفة من الضوء، إذا تم تطبيقها بشكل منتظم، في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Lumea Advanced جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل IPL

    تقليل نمو الشعر بلطف على المدى الطويل

    • للاستخدام على الجسم والوجه
    • 15 دقيقة للجزء السفلي من الساقَين
    • <gt/>250000 ومضة ضوئية
    • سلك طاقة طويل جداً
    تتكيف للاستخدام الآمن والفعال في راحة منزلك

    تتكيف للاستخدام الآمن والفعال في راحة منزلك

    يستخدم نظام Philips Lumea تقنية مبتكرة تعتمد على الضوء تُعرف باسم IPL (ضوء نابض شديد)، وهي مستمدة من التقنية المستخدمة في صالونات التجميل الاحترافية. وقد كيّفت شركة Philips هذه التقنية للاستخدام الآمن والفعال بشكل مريح في منزلك. وتعمل Philips عن كثب مع كبار اختصاصيي الأمراض الجلدية لتطوير نظام إزالة الشعر المذهل هذا. فعلى مدى أكثر من 10 سنوات، عمدنا إلى إجراء الكثير من أبحاث المستهلكين بالتعاون مع أكثر من 2000 امرأة.

    تمتّعي ببشرة ناعمة كل يوم

    تمتّعي ببشرة ناعمة كل يوم

    تطبّق Philips Lumea نبضات خفيفة من الضوء على جذور الشعر. بالتالي، تنخفض كمية الشعر التي يولّدها الجسم تدريجيًا. يؤدي تكرار العلاج إلى الحصول على بشرة رائعة وخالية من الشعر وذات ملمس ناعم.

    فعال بلا عناء

    فعال بلا عناء

    لقد أظهرت الدراسات السريرية التي أجريناها انخفاضًا ملحوظًا في كمية الشعر في غضون مدة قليلة تبلغ أربع علاجات مرة كل أسبوعين للحصول على بشرة ناعمة وخالية من الشعر. للحفاظ على هذه النتائج، ما عليك سوى تكرار العلاج عند الحاجة. قد يختلف الوقت الذي يفصل بين علاج وآخر بالاستناد إلى وتيرة نمو الشعر الخاصة بك شخصيًا. - لتكبير هذه الصورة، يرجى النقر فوق الصورة في معرض الصور في الجهة العليا من هذه الصفحة

    ملائم لأنواع مختلفة من الشعر والبشرة

    ملائم لأنواع مختلفة من الشعر والبشرة

    تعمل Lumea من Philips بفعالية عند استخدامها على الشعر الأشقر الغامق والبني والأسود (الطبيعي). وعلى غرار طرق العلاج الأخرى المستندة إلى الضوء، لم تثبت فعالية Lumea من Philips على الشعر الأحمر أو الأشقر الفاتح أو الأبيض/الرمادي. ويعتبر هذا المنتج غير مناسب أيضًا للبشرة الداكنة جدًا.

    نافذة علاج كبيرة لتطبيق سريع

    نافذة علاج كبيرة لتطبيق سريع

    نافذة علاج كبيرة لتطبيق سريع على مناطق الجسم الأكبر مثل الساقَين.

    ملحق الدقة لأمان إضافي عند الاستخدام على الوجه

    ملحق الدقة لأمان إضافي عند الاستخدام على الوجه

    بفضل فلتر الضوء المضمن، يمكن استخدام الجهاز بشكل آمن لإزالة شعيرات الوجع على الشفة العليا والذقن والخدين وغيرها من المناطق الحساسة.

    مستشعر لون البشرة مضمّن

    مستشعر لون البشرة مضمّن

    يطلعك جهاز استشعار لون البشرة المضمّن على لون البشرة التي تتم إزالة الشعر منها في بداية كل جلسة وأحيانًا أثناء الجلسة. إذا تم الكشف عن لون بشرة داكن جدًا لهذا المنتج، فسيتوقّف إصدار النبضات تلقائيًا.

    علاج لطيف

    علاج لطيف

    لطيف على بشرتك.

    ما من حاجة إلى قطع تبديل وتكاليف مخفية

    ما من حاجة إلى قطع تبديل وتكاليف مخفية

    يوفر نظام Philips Lumea حلاً متكاملاً يأتي جاهزًا للعمل مباشرة. وأهم من ذلك أنه لا يتطلب أي مصابيح تبديل أو جيل.

    وضع التمرير والوميض لاستخدام أكثر راحة

    وضع التمرير والوميض لاستخدام أكثر راحة

    يمكّنك وضع الاستخدام الأساسي من تمرير الجهاز لاستخدام أكثر راحة واستمرارًا.

    خمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء

    خمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء

    يتمتع نظام Philips Lumea بخمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء لضمان علاج لطيف وفعال في الوقت نفسه. لدى استخدامه بشكل صحيح، يتميز العلاج بتقنية IPL الخاص بـ Philips Lumea بكونه علاجًا آمنًا ولطيفًا للاستخدام حتى على البشرة الحساسة ومناطق الجسم الحساسة.

    أمن وفعال حتى على المناطق الحساسة

    استخدمي الآلة بثقة لإزالة الشعر من الوجه (الشفة العليا والذقن والسوالف) وأجزاء الجسم، بما في ذلك الساقين والإبط ومنطقة البكيني والبطن والذراعين.

    المواصفات التقنية

    • مناطق الاستخدام

      مناطق الجسم
      • الذراعان
      • الأرجل
      • البطن
      • البيكيني
      • الإبطان
      مناطق الوجه
      • الذقن
      • سوالف
      • الشفة العليا

    • إعدادات قابلة للضبط والأمان

      فلتر مضمّن للأشعة فوق البنفسجية
      يحمي بشرتكِ من ضوء الأشعة فوق البنفسجية
      5 إعدادات لطاقة الضوء
      قابلة للتعديل لتلائم نوع بشرتك
      نظام أمان مضمّن
      يمنع الوميض غير المقصود
      مستشعر لون البشرة
      للكشف عن لون بشرتك

    • وضع الاستخدام

      وضع التمرير والوميض
      للاستخدام المريح
      وضع الضغط والوميض
      للاستخدام على المناطق ذات المنحنيات
      استخدام سلكي / لاسلكي
      سلكي

    • الطاقة

      الفولتية
      100-240 فولت
      استخدام سلكي
      نعم

    • المواصفات الفنية

      مصباح الأداء العالي
      يوفر <gt/> 250000 ومضة

    • الملحقات

      الملحق الدقيق (2 سم2)
      للاستخدام الآمن على الوجه
      ملحق مخصص للجسم (4 سم2)
      للاستخدام أسفل خط الرقبة

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان عالمي لمدة سنتين

    • العناصر المضمنة

      تعليمات الاستخدام
      دليل المستخدم
      التخزين
      حقيبة صغيرة
      محول
      24 فولت / 1500 ميللي أمبير
      الملحق
      قطعة قماش للتنظيف

    • وقت الاستخدام

      الجزء السفلي من الساق
      8 دقائق
      منطقة الإبطَين
      دقيقة واحدة
      خط البيكيني
      دقيقة واحدة
      مناطق الوجه
      دقيقة واحدة

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الجوائز

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.