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  • التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

    Philips Avent Audio Monitors جهاز مراقبة الطفل بتقنية DECT

    SCD501/00

    التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

    يقدّم لك جهاز مراقبة الطفل SCD501/00 الجديد الذي نقدّمه بتقنية DECT راحة البال التامة من خلال توفير المتطلبات الأساسية لجهاز مراقبة الطفل. ويقدّم أيضًا الاتصال الأكثر موثوقية على الإطلاق مع صوت نقي جدًا وضوء ليلي مريح لك ولطفلك.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent Audio Monitors جهاز مراقبة الطفل بتقنية DECT

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    التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

    الاتصال الضروري مع طفلك

    • اتصال خاص 100%
    • ضوء ليلي
    تضمن تقنية DECT عدم التداخل وخصوصية بنسبة 100%

    تضمن تقنية DECT عدم التداخل وخصوصية بنسبة 100%

    تضمن تقنية DECT عدم التداخل من أي جهاز إرسال آخر مثل أجهزة مراقبة الطفل الأخرى والهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية. ويوفر تشفير البيانات اتصالاً خاصًا وآمنًا بحيث تتأكدين من أنك الوحيدة القادرة على سماع صوت طفلك.

    صوت فائق الوضوح بفضل تقنية DECT

    صوت فائق الوضوح بفضل تقنية DECT

    اسمعي أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة تصدر عن طفلك بوضوح تام. توفر تقنية DECT (اتصالات رقمية ومحسنة ولاسلكية) صوتًا عالي الجودة وشديد الوضوح بحيث تتمكنين من سماع طفلك في أي وقت.

    توفير الطاقة في وضع Smart ECO

    توفير الطاقة في وضع Smart ECO

    يحد وضع ECO الذكي تلقائيًا من طاقة الإرسال ويزيد عمر البطارية. كلما اقتربتِ من طفلك، قلّت الطاقة الضرورية للحصول على اتصال مثالي (هذا الوضع غير متوفر في الولايات المتحدة وكندا).

    كوني دائمًا على اطلاع عندما يكون جهاز مراقبة الطفل ضمن النطاق ومتصلاً

    كوني دائمًا على اطلاع عندما يكون جهاز مراقبة الطفل ضمن النطاق ومتصلاً

    ستنبّهك وحدة الأهل عندما يكون جهاز مراقبة الطفل خارج النطاق أو عندما يكون مستوى الطاقة منخفضًا، لمساعدتك في الحرص على أن تكوني دائمًا على تواصل مع طفلك.

    أضواء مستوى الصوت لإعلامك عندما يصدر طفلك أي صوت

    أضواء مستوى الصوت لإعلامك عندما يصدر طفلك أي صوت

    تضيء المصابيح للإشارة إلى مستوى الصوت في غرفة طفلك، حتى عندما تكون وحدة الأهل مكتومة.

    نطاق تشغيل يصل إلى 330 متر*

    نطاق تشغيل يصل إلى 330 متر*

    يصل نطاق التشغيل في الداخل حتى 50 مترًا*. أما نطاق التشغيل في الخارج فيصل إلى 300 متر*.

    يمكن تشغيل وحدة الأهل بواسطة الكهرباء والبطاريات

    يمكن تشغيل وحدة الأهل بواسطة الكهرباء والبطاريات

    تعمل وحدة الأهل بشكل ممتاز بواسطة الطاقة الكهربائية. وللاستفادة من إمكانية تنقل إضافية، يمكنك أيضًا إدراج بطاريات لاستخدام وحدة الأهل من دون أسلاك. يمكنك إدراج بطاريتين قلويتين R6 AA غير قابلتين لإعادة الشحن بقدرة 1,5 فولت أو بطاريتين R6 AA قابلتين لإعادة الشحن بقدرة 1,2 فولت.

    وقت تشغيل فائق يصل إلى 24 ساعة

    تمنحك الوحدة الصغيرة المخصصة للأهل حرية البث اللاسلكي لغاية 24 ساعة قبل ضرورة شحن الجهاز من جديد. على الرغم من ذلك، يعتمد هذا الأمر على نوع البطاريات المستخدمة ووتيرة استخدام الوحدة المخصصة للأهل على البطاريات ومدة استخدامها.

    ضوء ليلي مريح

    قد لا يهدأ طفلك عند وضعه في سريره لينام. يمكنك مساعدته في الاسترخاء والهدوء للنوم تحت تأثير وهج الضوء الليلي الدافئ والمهدّئ.

    المواصفات التقنية

    • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

      نطاق التردد
      تقنية DECT
      تحديد تلقائي للقنوات
      نعم
      عدد القنوات
      120

    • الملاءمة

      إشارة انخفاض مستوى البطارية
      نعم
      تحذير تلقائي عند التواجد خارج النطاق
      نعم
      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      أضواء مستوى الصوت
      نعم

    • الملحقات

      دليل المستخدم
      نعم
      دليل البدء السريع
      نعم

    • الطاقة

      وقت التشغيل استنادًا إلى البطارية بالساعة
      24 ساعة
      مصدر الإمداد بالطاقة
      • 120 فولت (الولايات المتحدة)
      • 220 - 240 فولت

    • المواصفات الفنية

      نطاق درجة حرارة التخزين
      10 - 40  درجة مئوية
      نطاق درجات حرارة التشغيل بالدرجة المئوية
      10 - 40 درجة مئوية

    • الميزات

      ضوء ليلي مريح
      نعم
      تقنية DECT
      نعم
      نطاق التشغيل في الداخل يصل إلى
      50 م
      الوضع الاقتصادي الذكي الموفر لاستهلاك الطاقة
      نعم
      مؤشر الاتصال والوجود ضمن النطاق
      نعم
      نطاق التشغيل في الخارج يصل إلى
      300 متر
      مصابيح يتم تنشيطها بالصوت
      5 أضواء LED
      التحكم في مستوى الصوت وتنشيط الصوت
      Yes

    • بيانات لوجيستية

      أبعاد الصندوق F (العرض × الارتفاع × العمق)
      220 x‏ 156 x‏ 56  ملليمترًا

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • الحمل
      • الأطفال بين 0 و6 أشهر

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