تسمح لبشرة طفلك بالتنفس

تهدئة الأطفال بفضل راحة الهواء. تتميّز لهّاية ultra air من Philips Avent بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على بشرة الطفل جافة، بالإضافة إلى زر التوهّج في الظلام، لرؤيتها حتى عندما تكون الأضواء منطفئة. متوفرة بألوان وتصاميم مختلفة.