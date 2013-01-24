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Philips Avent

رضّاعة Natural للأطفال

SCF628/17
Avent
1 الجوائز
Avent
  • الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة
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    Philips Avent رضّاعة Natural للأطفال

    SCF628/17
    1 الجوائز

    الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة

    تساعد الرضّاعة الجديدة على جعل الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة لكِ ولطفلك. إذ تتميز الحلمة بتصميم البتلة المبتكر لتوفير رضاعة طبيعية تشبه الرضاعة من الثدي، وبالتالي تسهل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent رضّاعة Natural للأطفال

    الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة

    تساعد الرضّاعة الجديدة على جعل الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة لكِ ولطفلك. إذ تتميز الحلمة بتصميم البتلة المبتكر لتوفير رضاعة طبيعية تشبه الرضاعة من الثدي، وبالتالي تسهل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة

    تساعد الرضّاعة الجديدة على جعل الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة لكِ ولطفلك. إذ تتميز الحلمة بتصميم البتلة المبتكر لتوفير رضاعة طبيعية تشبه الرضاعة من الثدي، وبالتالي تسهل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent رضّاعة Natural للأطفال

    الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة

    تساعد الرضّاعة الجديدة على جعل الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة لكِ ولطفلك. إذ تتميز الحلمة بتصميم البتلة المبتكر لتوفير رضاعة طبيعية تشبه الرضاعة من الثدي، وبالتالي تسهل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

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      حلمة بتصميم البتلة من Avent

      • رضّاعة
      • 9 أونصة/260 ملليلتر
      • حلمة تدفق بطيء
      • شهر واحد أو أكثر
      نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

      نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

      يساهم التصميم المبتكر المزوّد بصمام مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.

      تتوافق مع مجموعة Natural من Philips Avent

      تتوافق مع مجموعة Natural من Philips Avent

      تتطابق رضّاعة Natural الجديدة من Philips Avent مع مجموعة Philips Avent، باستثناء الرضّاعات ومقابض الأكواب من نوع Classic. ننصح باستخدام رضّاعات من نوع Natural فقط مع حلمات الرضاعة من نوع Natural.

      شكل صحي لراحة قصوى

      شكل صحي لراحة قصوى

      بفضل شكلها الفريد، يسهل حمل الرضّاعة ومسكها في أي اتجاه لراحة قصوى، حتى حين يمسكها الطفل بيديه الصغيرتين جداً.

      التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

      استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

      استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

      تساهم الرضّاعة ذات العنق العريض في تسهيل عملية التعبئة والتنظيف. فهي تتألف من بعض القطع التي يمكن تجميعها بسرعة وسهولة.

      هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

      هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

      تم صنع رضّاعة Philips Avent من نوع Natural من مواد خالية من مادة BPA* (بوليبروبيلين).

      بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

      بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

      تزيد البتلات الموجودة داخل الحلمة من طراوة هذه الأخيرة ومرونتها من دون أن تؤدي إلى انقباضها. سيستمتع طفلك برضاعة مريحة بشكل أكبر.

      تتوفر بأحجام مختلفة

      تتوفر رضّاعة Philips Avent من نوع Natural بـ 4 أحجام: أونصتان/60 مل و4 أونصات/125 مل و9 أونصات/260 مل و11 أونصة/330 مل. تتوفر كل الرضّاعات في حزم فردية ومتعددة.

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        0‏-12 شهرًا
        المواد
        خالية من مادة BPA*

      • التصميم

        تصميم الرضّاعة
        • شكل صحي
        • عنق عريض
        • تزيين
        الرضّاعة
        • البوليبروبيلين
        • خالية من مادة BPA*
        رضّاعة للأطفال
        1  قطعة
        حلمة
        • سيليكون
        • خالية من مادة BPA*

      • الرضّاعة

        السعة
        9  أونصة

      • الوظائف

        7صمام مضاد للمغص
        نظام متقدم مضاد للمغص

      • سهولة الاستعمال

        استخدام الرضّاعة
        • سهلة الحمل
        • سهلة التجميع
        • سهل التنظيف

      • الوظائف

        رضاعة
        • التقام الحلمة بطريقة طبيعية
        • الجمع بسهولة ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية
        حلمة
        • بتلات مريحة وفريدة
        • حلمة فائقة الطراوة والمرونة

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            • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011