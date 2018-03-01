Philips Avent وعاء كبير للأطفال 12 شهراً وما فوق
تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح
وعاء كبير SCF704/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصص لمراحل نمو طفلك
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هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips Avent وعاء كبير للأطفال 12 شهراً وما فوق
تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح وعاء مصمم للأطفال ما بين السنة الأولى والثانية
مصممة بالتعاون مع أهم الأطباء النفسيين للأطفال
قاعدة مانعة للانزلاق – تمنع حدوث أي انسكاب
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الوزن والأبعاد
وزن المنتج
0.126
كلغ مقاييس المنتج الصافي باستثناء الأكسسوارات
43 (عمق) X 175 (عرض) X 175 (ارتفاع)
ملليمترًا أبعاد الصندوق F
44 (عمق) X 206 (عرض) X 261 (ارتفاع)
ملليمترًا عدد الصناديق F في الصندوق A
6
بلد المنشأ
صُنع في الصين
نعم
سهل الاستخدام
يمكن وضعها في المايكرويف
نعم
محتويات العبوة
وعاء كبير
1 كتيّب وصفات
لا
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