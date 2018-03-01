مصطلحات البحث

AR
EN
  • شرب بدون تسرّب شرب بدون تسرّب شرب بدون تسرّب

    Philips Avent كوب مع قمع

    SCF753

    شرب بدون تسرّب

    يتميّز كوب الشرب Avent من Philips الخالي من مادة BPA والمزوّد بغطاء قابل للفكّ بصمام يضمن عدم التسرب في انتظار الحصول على براءة اختراع. بالإضافة إلى ذلك، تضمن المقابض الناعمة والمانعة للانزلاق إمساك الطفل الصغير للكوب بسهولة بين يدَيه، كما يتميّز القمع القاسي بأنه مقاوم للعض. إنه سهل الاستخدام لطفلك ومريح لك.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent كوب مع قمع

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل أكواب مع قمع

    شرب بدون تسرّب

    انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

    • شرب بدون تسرّب
    • 9 أونصة/260 ملليلتر
    • للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
    • قمع صلب
    قمع بزاوية للحد من إمالة الرأس

    قمع بزاوية للحد من إمالة الرأس

    تم تصميم القمع بزاوية لمساعدة الأطفال على الشرب من الكوب للمرة الأولى بسهولة من دون إمالة الرأس إلى الخلف كثيرًا.

    مقابض كوب تدريب ناعمة الملمس للأيدي الصغيرة

    مقابض كوب تدريب ناعمة الملمس للأيدي الصغيرة

    تساعد مقابض كوب التدريب طفلكِ على إمساك الكوب والشرب منه بشكل مستقل. تم تصميم هذه المقابض لتناسب الأيدي الصغيرة لكي يتمكن الطفل من الإمساك بها بسهولة، وهي مغطاة بالمطاط لتوفير قبضة غير قابلة للانزلاق.

    هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

    هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

    إن هذا الكوب من Philips Avent مصنوع من مواد خالية من مادة BPA.

    متوافق مع رضّاعات وأكواب Philips Avent

    متوافق مع رضّاعات وأكواب Philips Avent

    إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/أكواب My First Big Kid. يمكنكِ من ثمّ المزج بينها للحصول على الكوب المثالي الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلكِ.

    كل القطع آمنة للغسل في الجلاية لتوفير أقصى قدر من الراحة

    كل القطع آمنة للغسل في الجلاية لتوفير أقصى قدر من الراحة

    .

    ما من تسرّب! هذا ما تؤكده الأمهات

    لا فوضى بعد الآن! يضمن الصمام الجديد، رهن تسجيل براءة اختراع، خروج المياه فقط عندما يشرب الطفل من القمع.

    تحوّل سهل إلى كوب يسمح بتدفق الهواء

    ما عليك سوى إزالة الصمام وسيتحوّل كوب الشرب إلى كوب يسمح بتدفق الهواء.

    غطاء صحي للمحافظة على نظافة الكوب أثناء التنقل

    يساعد الغطاء الصحي على إبقاء القمع نظيفًا، سواء كان في المنزل أو أثناء التنقل.

    المواصفات التقنية

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      0.102  كلغ
      أبعاد الصندوق F
      183 x ‏125 x‏ 90  ملليمترًا
      عدد صناديق F في صندوق A
      6  قطعة

    • بلد المنشأ

      إندونيسيا
      نعم

    • المادة

      كوب بفوهة
      البوليبروبيلين

    • محتويات العبوة

      كوب (260 مل/9 أونصات)
      1  قطعة
      غطاء صحي سهل التركيب
      1  قطعة
      مقبض بفوهة مدمجة
      1  قطعة
      صمام
      1  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.