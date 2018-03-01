تتماشى الأكواب التي نوفّرها مع نمو طفلك

نحن ندعم رحلة الأطفال نحو تحقيق هذا الهدف، فنساعد في تمكين عملية انتقال سهلة من الرضاعة الطبيعية أو الرضّاعة إلى الكوب المفتوح. ومن خلال التعلّم من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، تساعد الحلول المختلفة التي نقدمها، مع الحلمات والأقماع الطرية والقاسية والقشّات والحواف المناسبة للشرب بمقدار 360 درجة، في تتبّع نمو طفلك وتحفيز مهارات شرب السوائل والحركة التي اكتسبها حديثًا.