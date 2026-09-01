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SCY903/81
تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
لا تدرّ حلمة Natural Response الحليب إلا عندما يشرب الطفل بفعالية. يمكن للأطفال الشرب بحسب إيقاعيهم الخاص كما لو كانوا يرضعون من الثدي، بحيث يسهل الدمج ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. يُعتبر إيجاد الحلمة الصحيحة أمرًا غاية في الأهمية. راجعي أدناه للحصول على مزيد من المعلومات.
العلامة التجارية التي توصي بها الأمهات حول العالم [إخلاء المسؤولية: 1]
رضّاعة
9 أونصة/260 ملليلتر
حلمة تتيح التدفق المتوسط
للأطفال بين 3 و6 أشهر
تعمل حلمة Natural Response بالتزامن مع إيقاع رضاعة طفلك الطبيعي، ما يسهل الدمج بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. تأتي الحلمة مزوّدة بفتحة فريدة تدرّ الحليب فقط عندما يشرب الطفل بشكل نشط. وبالتالي، عندما يتوقف الطفل عن البلع مؤقتًا ليتنفس، يتوقف الحليب مؤقتًا أيضًا.
تم تصميم الحلمة الواسعة والناعمة والمرنة لمحاكاة شكل الصدر وملمسه، الأمر الذي يساعد طفلك على الالتقام والرضاعة بشكل مريح.
نتعلم جميعًا وفق وتيرتنا الخاصة. الرضاعة مهارة، وبعض الأطفال يطورونها أسرع من غيرهم. لهذا السبب، قد يستفيد بعض الأطفال في البداية من حلمة "First Flow" (الحلمة رقم 0 (Nipple 0)) قبل الانتقال إلى حلمات Natural Response. استخدمي حلمة "First Flow" إذا استغرق طفلك أكثر من 20 دقيقة لرضاعة 50 مل/1,7 أونصات باستخدام حلمات Natural Response. جربي حلمة Natural Response ذات معدل تدفق أعلى إذا كان طفلك يلعب بالحلمة بدل الرضاعة منها أو إذا بدا متضايقًا. إذا استمرت صعوبات الرضاعة، فاستشيري أخصائي الرعاية الصحية.
0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011