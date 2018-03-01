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  • أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة

    Shaver series 5000 رؤوس حلاقة

    SH50/50

    أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة

    في غضون سنتَين، تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. متوافق مع آلات الحلاقة Series 5000 و6000 وAquaTouch.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 5000 رؤوس حلاقة

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    مراجعة كل شفرات بديلة لآلة الحلاقة

    أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة

    قم بتغيير رؤوس الحلاقة مرّة كل سنتين لنتائج أفضل

    • شفرات MultiPrecision
    • تتلاءم مع S5000 ‏(S5xxx)، باستثناء S55xx
    • تتلاءم مع AquaTouch ‏(AT8xx،‏ AT7xx،‏ S5xxx)
    • تتلاءم مع S6000 ‏(S6xxx)
    • تتلاءم مع PowerTouch ‏(PT8xx وPT7xx)
    رؤوس بديلة لآلة الحلاقة Series 5000 و6000

    رؤوس بديلة لآلة الحلاقة Series 5000 و6000

    تتوافق رؤوس SH50 البديلة مع آلة الحلاقة series 5000‏ (S5xxx) باستثناء 55xx وآلة الحلاقة series 6000 ‏وAquaTouch ‏(AT8xx وAT7xx وS5xxx) وPowerTouch ‏(PT8xx وPT7xx).

    استبدال رؤوس آلة الحلاقة بخطوتَين فقط

    استبدال رؤوس آلة الحلاقة بخطوتَين فقط

    تتميّز آلات الحلاقة من Philips بتذكير مضمن على شكل رمز وحدة حلاقة. سيضيء هذا الرمز للإشارة إلى موعد استبدال رؤوس الحلاقة.

    رؤوس حلاقة سهلة الاستبدال

    رؤوس حلاقة سهلة الاستبدال

    1. افتح آلة الحلاقة من خلال الضغط على زر "التحرير"؛ 2. أزل حلقات التثبيت عبر تدويرها بعكس اتجاه عقارب الساعة؛ 3. أخرج رؤوس الحلاقة القديمة وأدخل الرؤوس البديلة بحذر؛ تأكد من محاذاة الرؤوس بدقة مع الإعداد؛ 4. استبدل حلقات التثبيت وأحكم تثبيتها عبر تدوير القفل باتجاه عقارب الساعة؛ 5. عند إغلاق رأس الحلاقة بالطريقة المناسبة، ستسمع صوت طقطقة.

    إعادة تعيين آلة الحلاقة بعد استبدال رؤوس الحلاقة

    إعادة تعيين آلة الحلاقة بعد استبدال رؤوس الحلاقة

    بعد استبدال رؤوس الحلاقة، يمكنك إعادة تعيين تذكير الاستبدال عبر الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لأكثر من 7 ثوانٍ وإلا، سيتوقف مشغّل الاستبدال تلقائيًا بعد 9 عمليات حلاقة متتالية.

    أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة

    أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة

    للاستمتاع بأداء كامل 100% من جديد، استبدل رؤوس الحلاقة كل سنتَين.

    ترفع الشفرات الشعر الطويل والقصير ثم تقصّه لحلاقة سريعة

    ترفع الشفرات الشعر الطويل والقصير ثم تقصّه لحلاقة سريعة

    احصل على حلاقة دقيقة وسريعة. يرفع نظام الشفرات MultiPrecision كل الشعيرات وشعيرات اللحية المتبقية ويقصها، كل ذلك بتمريرات قليلة.

    تعمد آلية Lift & Cut المتميّزة إلى رفع الشعر لقصه بدقة تامة

    تعمد آلية Lift & Cut المتميّزة إلى رفع الشعر لقصه بدقة تامة

    تمتع بحلاقة أكثر دقة بفضل آلية Lift & Cut الفعالة بشفرات مزدوجة. إذ ترفع الشفرة الأولى كل شعرة بينما تقصها الشفرة الثانية بشكل مريح دون مستوى البشرة، للحصول على نتائج فائقة النعومة.

    المواصفات التقنية

    • رؤوس حلاقة

      رؤوس الحلاقة بكل حزمة
      3
      تتلاءم مع نوع المنتج
      • آلة الحلاقة series 5000 ‏(S5xxx)، باستثناء S55xx
      • PowerTouch‏ (PT8xx وPT7xx)
      • تتلاءم مع AquaTouch ‏(AT8xx،‏ AT7xx،‏ S5xxx)
      • آلة الحلاقة Series 6000 ‏(S6xxx)

    • التنظيف

      الاستخدام
      استخدام رذاذ تنظيف HQ110
    Badge-D2C

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