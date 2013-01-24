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Saeco Xelsis

آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

SM7685/00
Saeco
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1 الجوائز
Saeco
  • آلة تحضير الإسبرسو من Saeco الأكثر تطورًا على الإطلاق آلة تحضير الإسبرسو من Saeco الأكثر تطورًا على الإطلاق آلة تحضير الإسبرسو من Saeco الأكثر تطورًا على الإطلاق
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    Saeco Xelsis آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    SM7685/00
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    آلة تحضير الإسبرسو من Saeco الأكثر تطورًا على الإطلاق

    اختر من بين 15 وصفة عالمية شهيرة، بدءًا من الإسبريسو العادي والكابوتشينو ووصولاً إلى مشروبات القهوة المميّزة مثل فلات وايت أو أميريكانو. ما عليك سوى التمرير على شاشة اللمس لتحديد المشروب الذي تريده، وتخصيصه في حال كنت ترغب في ذلك، من خلال Coffee Equalizer™‎ السهل الاستخدام إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Saeco Xelsis آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    آلة تحضير الإسبرسو من Saeco الأكثر تطورًا على الإطلاق

    اختر من بين 15 وصفة عالمية شهيرة، بدءًا من الإسبريسو العادي والكابوتشينو ووصولاً إلى مشروبات القهوة المميّزة مثل فلات وايت أو أميريكانو. ما عليك سوى التمرير على شاشة اللمس لتحديد المشروب الذي تريده، وتخصيصه في حال كنت ترغب في ذلك، من خلال Coffee Equalizer™‎ السهل الاستخدام إكتشف كلّ المميزات

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      آلة تحضير الإسبرسو من Saeco الأكثر تطورًا على الإطلاق

      • 15 نوع مشروب
      • نظام Latteduo
      • فولاذ لا يصدأ
      • مطحنة قابلة للضبط بـ 12 خطوة
      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تم تصنيع المطاحن التي نقدّمها من السيراميك العالي الجودة: فهي متينة ودقيقة بشكل استثنائي. تقوم بطحن الحبوب الطازجة بطريقة ناعمة، بدون خطر الإحماء المفرط مع استخلاص أفضل النكهات والطعمات للحصول على قهوة بطعم لذيذ ومتميّز لتحضير 20000. كوب كحد أدنى.

      8 ملفات تعريف: بكل بساطة، احفظ تفضيلات الطعم الخاصة بك

      8 ملفات تعريف: بكل بساطة، احفظ تفضيلات الطعم الخاصة بك

      يمكن حفظ التفضيلات المخصصة للجميع في ما يصل إلى 8 ملفات تعريف المستخدمين، من خلال الشاشة الملائمة

      شارة CSA: تستخلص Saeco أفضل الأجزاء من حبوب القهوة

      شارة CSA: تستخلص Saeco أفضل الأجزاء من حبوب القهوة

      تسمح تقنية Saeco باستخراج أفضل النكهات من حبوب القهوة المفضلة لديك للحصول على طعم ورائحة قويين وأصليين (محمصة، بطعم الشوكولاتة، بالمكسرات، بطعم الفاكهة، بطعم الأزهار، حارة)

      تحضير سريع بواسطة غلاية المياه عالية الأداء

      تحضير سريع بواسطة غلاية المياه عالية الأداء

      تتطلّب القهوة المثالية درجات الحرارة المثالية. تم تصنيع Thermoblock عالية الأداء التي نقدّمها من هيكل خفيف الوزن من الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ، الذي يحمى ليصل إلى درجات الحرارة المثالية، بسرعة تامة

      مع فلتر AquaClean لتحضير ما يصل إلى 5000* فنجان من دون إزالة الترسبات

      مع فلتر AquaClean لتحضير ما يصل إلى 5000* فنجان من دون إزالة الترسبات

      AquaClean هو فلتر المياه الذي نقدّمه الحائز براءة اختراع، والمصمم لتحسين جودة القهوة من خلال تنقية المياه. يمنع أيضًا تراكم الترسبات الكلسية في دورة المياه لآلة تحضير القهوة لديك: حضّر ما يصل إلى 5000* فنجان من دون إزالة الترسبات من خلال استبدال الفلتر بشكل منتظم.

      HygieSteam: تنظيف تلقائي يزيل ترسبات الحليب بنسبة 99,99%

      HygieSteam: تنظيف تلقائي يزيل ترسبات الحليب بنسبة 99,99%

      يزيل نظام التنظيف التلقائي المبتكر الخاص بنا HygieSteam ترسبات الحليب بنسبة 99,99% بلمسة واحدة

      برنامج LatteDuo: حضّر واستمتع بتناول دفعتين من أي وصفة

      برنامج LatteDuo: حضّر واستمتع بتناول دفعتين من أي وصفة

      حضّر واستمتع بتناول دفعة واحدة أو دفعتين من أي وصفة قهوة بلمسة واحدة فقط، بما في ذلك الكابوتشينو واللاتيه ماكياتو. وكل ذلك بلمسة واحدة.

      شاشة اللمس الأكثر تطورًا التي نقدّمها مع Coffee Equalizer

      شاشة اللمس الأكثر تطورًا التي نقدّمها مع Coffee Equalizer

      إرشاد تفاعلي لتخصيص غير محدود لمشروباتك مع Coffee Equalizer™‎ السهل الاستخدام. حضّر قهوتك كما تحبها من خلال تخصيص القوة والحجم والحرارة والطعم وكمية رغوة الحليب وحجمها وحتى كمية القهوة والحليب.

      تضمن وحدة التخمير القابلة للفك الطمأنينة لوجود معايير نظافة مرئية

      تضمن وحدة التخمير القابلة للفك الطمأنينة لوجود معايير نظافة مرئية

      تضمن وحدة التخمير القابلة للفك الطمأنينة لوجود معايير نظافة مرئية. بدلاً من ذلك، توفر وحدة التخمير Saeco خدمة التنظيف التلقائي بفضل أقراص التنظيف المتخصصة الخاصة بنا.

      أكبر وعاء لحفظ الحبوب مع مانع تسرّب النكهة للحفاظ على حبوب القهوة

      أكبر وعاء لحفظ الحبوب مع مانع تسرّب النكهة للحفاظ على حبوب القهوة

      اكتشف عالم القهوة من خلال وصفات معروفة مثل الإسبريسو والكابوتشينو، وأيضًا من خلال مشروبات القهوة المميّزة مثل فلات وايت أو أميريكانو

      برنامج LattePerfetto للحصول على رغوة حليب كثيفة بقوام ناعم

      برنامج LattePerfetto للحصول على رغوة حليب كثيفة بقوام ناعم

      أكبر وعاء مقفل لحبوب القهوة لدينا للحفاظ على الحبوب طازجة

      يخزّن أكبر وعاء للحبوب لدينا حتى 450 غرامًا من حبوب القهوة الطازجة وقد تم تزويده بلاصق خاص مع مانع تسرّب النكهة من أجل إبقاء حبوب القهوة طازجة لفترة طويلة.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        • ملعقة قياس
        • شريط اختبار عسر المياه
        • فرشاة التنظيف
        • شحم تزييت مجموعة التخمير
        • حاوية حليب مع غطاء معدني
        • فلتر AquaClean

      • اللون الخارجي

        مواد الهيكل الرئيسي
        فولاذ مقاوم للصدأ

      • المواصفات العامّة

        تخصيص لكل مشروب
        • كمية رغوة حليب قابلة للضبط
        • إمكانية ضبط حدة القهوة
        • حجم الكوب قابل للضبط
        • درجة حرارة قابلة للضبط
        • ملفات تعريف المستخدمين
        • ترتيب الحليب/القهوة قابل للضبط
        • مذاق قهوة قابل للضبط
        إعدادات المطحنة
        12
        عدد ملفات تعريف المستخدمين
        8,0
        نوع الغلاية
        غلاية من الفولاذ المقاوم للصدأ
        نوع الإبريق
        حاوية حليب مع غطاء معدني
        نوع الشاشة
        TFT
        ارتفاع قمع قابل للضبط
        75-148  ملليمترًا
        ذوبان الحليب
        تقنية Latte Perfetto
        واجهة المستخدم
        شاشة لمس
        سهولة التنظيف والصيانة
        تنظيف الإبريق تلقائيًا
        وظائف مميزة
        خيار القهوة المطحونة

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        ملصق الطاقة
        الفئة B*
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5  واط

      • المواصفات التقنية

        سعة إبريق الحليب
        0.6  لتر
        سعة وعاء المخلفات
        14  حصص
        خزان ماء ذو سعة
        1.7  لتر
        سعة حبوب القهوة
        450  غ
        توافق الفلتر
        AquaClean
        حاوية المخلفات
        إمكانية وصول من الجهة الأمامية
        خزان الماء
        إمكانية وصول من الجهة الأمامية
        بلد المنشأ
        إيطاليا
        سعة صَينية التقطير
        500  مل

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        283‏x‏489‏x‏393  ملليمترًا

      • التخصيص

        إعدادات قوة النكهة
        5
        مدة تحضير القهوة والحليب
        قابلة للتعديل
        إعدادات المطحنة
        12
        تحكم بالنكهة قبل التخمير
        نعم
        إعدادات درجة الحرارة
        3
        ملفات تعريف المستخدمين
        8,0

      • ميزات أخرى

        تنظيف تلقائي وإزالة موجّهة للترسبات الكلسية
        نعم
        زر التشغيل/إيقاف التشغيل الأساسي
        نعم
        غلاية مزوّدة بوظيفة التسخين السريع
        نعم
        مجموعة تخمير قابلة للفك
        نعم
        خزان مياه مع إضاءة LED
        نعم
        LED في القمع
        نعم
        وظيفة الحليب الدافئ
        نعم

      • التصميم

        اللون
        فولاذ مقاوم للصدأ

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          الجوائز

          • يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وعمليتَي التشطيف والتنظيف
          • ملصق الطاقة: الفئة B، وفقًا لملصق الطاقة السويسري وبالاستناد إلى طريقة القياس القياسية EN 60661.