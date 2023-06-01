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Stand Steamer 3000 Series

جهاز كي بالبخار عمودي مع لوح StyleBoard طويل جدًا

STE3180/30
  • إزالة التجاعيد بطريقة سهلة كل يوم إزالة التجاعيد بطريقة سهلة كل يوم إزالة التجاعيد بطريقة سهلة كل يوم
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    Stand Steamer 3000 Series جهاز كي بالبخار عمودي مع لوح StyleBoard طويل جدًا

    STE3180/30

    إزالة التجاعيد بطريقة سهلة كل يوم

    اقضِ وقتًا أقل في إزالة تجاعيد الملابس مع جهاز الكي بالبخار القائم من السلسة 3000 من Philips بفضل اللوح المضمّن والجهاز البخاري برأس مروّس وكبير. أبقِ ملابسك خالية من الجراثيم* وأضف نضارة معطّرة مع موزّع العطر MyEssence. إكتشف كلّ المميزات

    Stand Steamer 3000 Series جهاز كي بالبخار عمودي مع لوح StyleBoard طويل جدًا

    إزالة التجاعيد بطريقة سهلة كل يوم

    اقضِ وقتًا أقل في إزالة تجاعيد الملابس مع جهاز الكي بالبخار القائم من السلسة 3000 من Philips بفضل اللوح المضمّن والجهاز البخاري برأس مروّس وكبير. أبقِ ملابسك خالية من الجراثيم* وأضف نضارة معطّرة مع موزّع العطر MyEssence. إكتشف كلّ المميزات

    إزالة التجاعيد بطريقة سهلة كل يوم

    اقضِ وقتًا أقل في إزالة تجاعيد الملابس مع جهاز الكي بالبخار القائم من السلسة 3000 من Philips بفضل اللوح المضمّن والجهاز البخاري برأس مروّس وكبير. أبقِ ملابسك خالية من الجراثيم* وأضف نضارة معطّرة مع موزّع العطر MyEssence. إكتشف كلّ المميزات

    Stand Steamer 3000 Series جهاز كي بالبخار عمودي مع لوح StyleBoard طويل جدًا

    إزالة التجاعيد بطريقة سهلة كل يوم

    اقضِ وقتًا أقل في إزالة تجاعيد الملابس مع جهاز الكي بالبخار القائم من السلسة 3000 من Philips بفضل اللوح المضمّن والجهاز البخاري برأس مروّس وكبير. أبقِ ملابسك خالية من الجراثيم* وأضف نضارة معطّرة مع موزّع العطر MyEssence. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل قدر بخاري للملابس

      إزالة التجاعيد بطريقة سهلة كل يوم

      لوح StyleBoard طويل جدًا لنتائج أفضل، من الأعلى إلى الأسفل

      • StyleBoard حجم XL
      • 5 إعدادات للبخار
      • رأس مدبب للوح البخاري المعدني
      • قوة 2000 واط
      لوح StyleBoard مضمّن طويل جدًا لنتائج أفضل من كل الجوانب

      لوح StyleBoard مضمّن طويل جدًا لنتائج أفضل من كل الجوانب

      يوفّر لوح StyleBoard الطويل جدًا دعامة موثوق بها أثناء استخدام البخار. ما عليك سوى وضع قطعة الملابس بين قاعدة البخار واللوح لاستخدام البخار بطريقة أسهل والحصول على نتائج مثالية من الأعلى إلى الأسفل.

      تحمى في أقل من 60 ثانية، لتكون جاهزًا بسرعة تامة

      تحمى في أقل من 60 ثانية، لتكون جاهزًا بسرعة تامة

      كلما احتجت إلى جهاز الكي بالبخار القائم، يكون جاهزًا للاستخدام في أقل من 60 ثانية، وهو مثالي لأوقات اختيار الملابس في آخر لحظة.

      MyEssence لإعادة النضارة إلى ثيابك باستخدام الروائح المفضّلة لديك

      MyEssence لإعادة النضارة إلى ثيابك باستخدام الروائح المفضّلة لديك

      يسمح لك موزّع العطر MyEssence المبتكر الذي نقدمه بإعادة النضارة إلى الملابس مع الروائح المفضّلة لديك في أي وقت.

      5 إعدادات للبخار مع معدل بخار مستمر مرتفع

      5 إعدادات للبخار مع معدل بخار مستمر مرتفع

      يمكنك تعيين إعداد البخار المفضّل لديك للحصول على نتائج مثالية على أنواع الأقمشة المختلفة. استخدم مستوى البخار المنخفض للأنسجة الرقيقة وإعدادًا أقوى للأنسجة الأسمك والمعاطف.

      رأس جهاز بخاري كبير مدبب لنتائج دقيقة

      رأس جهاز بخاري كبير مدبب لنتائج دقيقة

      دقيق جدًا: يتميز رأس جهاز الكي بالبخار المبتكر بقاعدة مكواة كبيرة ورأس دقيق مصمم خصيصًا للتعامل مع المناطق التي يصعب الوصول إليها، مثل الياقات والأزرار بسهولة.

      للقضاء على ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا* وإعادة الرونق وإزالة الروائح الكريهة

      للقضاء على ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا* وإعادة الرونق وإزالة الروائح الكريهة

      بالإضافة إلى إزالة التجاعيد، تعيد المكواة من السلسلة 3000 الرونق إلى الملابس أيضًا (والأثاث الناعم والستائر والألعاب) وتزيل الروائح الكريهة عن طريق قتل ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا*.

      خزان مياه كبير سعة لترَين، لإعادة تعبئته بوتيرة أقل

      خزان مياه كبير سعة لترَين، لإعادة تعبئته بوتيرة أقل

      قم بكي كميات كبيرة: خزان المياه الشفاف القابل للفك سعة لترَين كبير بما يكفي لكيّ كميات كبيرة من الملابس.

      آمن على كل الأقمشة القابلة للكيّ

      آمن على كل الأقمشة القابلة للكيّ

      إن الجهاز البخاري الذي نقدّمه آمن للاستخدام على كل الأقمشة والملابس القابلة للكيّ. يمكن الضغط بقاعدة البخار بأمان على أي نوع من الملابس من دون خطر حرقها. إنه حلّ رائع للأقمشة الدقيقة، مثل الحرير.

      المواصفات التقنية

      • غطاء لوح الكيّ

        الطبقة الأولى
        مصنوعة من القطن 100%

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        غسيل سهل
        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم

      • الملحقات

        قدر بخاري سهل الاستخدام مزود بحامل رؤوس
        نعم
        قفاز لحماية إضافية
        نعم
        عمود قابل للضبط
        نعم
        فرشاة
        نعم
        عمودان قابلان للضبط
        نعم
        ملحق الدعم
        StyleBoard حجم XL
        غطاء العطر MyEssence
        نعم

      • تصميم

        اللون
        أرجواني

      • سهل الاستخدام

        آمن على كل الأقمشة القابلة للكيّ
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
        وقت التسخين
        &lt;‏1  دقيقة
        تعبئة المياه وإفراغها
        فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        سعة خزان الماء
        2000  مل
        اسم قاعدة المكواة
        معدني
        خزان ماء قابل للفك
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        طول الخرطوم
        1.33  أمتار
        مأخذ طاقة مضمن
        نعم
        رأس بخاري خاص للدقة
        نعم
        خرطوم بخار من السليكون
        نعم
        مدخل مياه خاص
        نعم
        دعم للكيّ
        StyleBoard حجم XL
        إيقاف التشغيل التلقائي
        نعم
        خرطوم خالٍ من مادة PVC
        نعم

      • الضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة وفعالية

        البخار المستمر
        40  غ/د
        الطاقة
        2000  واط
        إخراج البخار
        نعم
        تحكّم بمخرج البخار
        5 إعدادات
        بخار عمودي
        نعم
        الفولتية
        220-240 فولت
        جاهز للاستخدام
        &lt;1 من الدقائق
        مستويات بخار متغيرة
        نعم
        بخار عند الطلب
        نعم

      • الفعالية الصديقة للبيئة

        غلاف المنتج
        قابل للتدوير 100%
        دليل المستخدم
        83% ورق مُعاد تدويره

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        Easy Rinse

      • الحجم والوزن

        حجم اللوح (العرض x الارتفاع x الطول)
        32*5*73,3  سم
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        32×172×31  سم
        وزن اللوح
        0,6624  كلغ
        حجم الغطاء (العرض x الارتفاع x الطول)
        33*5*74,3  سم
        سماكة طبقة الإسفنج
        5  ملليمترًا
        الوزن الإجمالي مع العلبة
        2.33  كلغ
        سطح الكيّ
        73  سم
        أبعاد العمود عند تمديده
        101  سم
        وزن رأس الجهاز البخاري
        0.42  كلغ
        وزن رأس الجهاز البخاري + القاعدة
        4,21  كلغ

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