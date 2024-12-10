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  • سهلة الاستخدام، سهلة التخزين سهلة الاستخدام، سهلة التخزين سهلة الاستخدام، سهلة التخزين

    أداة كي بخارية من السلسلة 1000 أداة كي بخارية محمولة باليد

    STH1000/16

    سهلة الاستخدام، سهلة التخزين

    تمتع بكي سهل وسريع بالبخار مع أداة الكي البخارية المحمولة باليد لدينا من السلسلة 1000. بوزنها الخفيف وتصميمها صغير الحجم، تُسهل عليك الحصول على مظهر مثالي، ما يجعلها رفيقك الدائم لمظهر منمق. ما عليك سوى توصيلها بالكهرباء وستصبح جاهزًا!

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    أداة كي بخارية من السلسلة 1000 أداة كي بخارية محمولة باليد

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    مراجعة كل قدر بخاري للملابس

    سهلة الاستخدام، سهلة التخزين

    تصميم خفيف الوزن لإزالة تجاعيد سريعة

    • تصميم خفيف الوزن وصغير الحجم
    • إعداد سريع
    ضمان عدم حرق جميع الأقمشة القابلة للكي

    ضمان عدم حرق جميع الأقمشة القابلة للكي

    آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ مع ضمان عدم حرق الملابس.

    للقضاء على ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا* وإعادة الرونق وإزالة الروائح الكريهة

    للقضاء على ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا* وإعادة الرونق وإزالة الروائح الكريهة

    بالإضافة إلى إزالة التجاعيد، تعيد المكواة من السلسلة 1000 الرونق إلى الملابس أيضًا (والأثاث الناعم والستائر والألعاب) وتزيل الروائح الكريهة عن طريق قتل ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا*.

    يساعد البخار المستمر على فرد التجاعيد بفاعلية

    يساعد البخار المستمر على فرد التجاعيد بفاعلية

    يُرخي البخار المستمر بتدفق 18 جم/ دقيقة ألياف القماش لفرد التجاعيد بفاعلية.

    جاهزة لبدء الكي بالبخار في 35 ثانية

    جاهزة لبدء الكي بالبخار في 35 ثانية

    متى احتجت أداة الكي البخارية، ستكون جاهزة للاستخدام في 35 ثانية. يشير المصباح إلى جاهزية أداة الكي للبدء أي أنك تستنهي من الكي في وقت قياسي. أداة كي مثالية لقرارات الأزياء التي تتخذها في اللحظات الأخيرة.

    يمكنك كي الملابس بالبخار في أي وقت وفي أي مكان.

    يمكنك كي الملابس بالبخار في أي وقت وفي أي مكان.

    تتميز السلسلة 1000 بتصميم مضغوط يجعل منها حلاً مثاليًا أثناء التنقل لتتمكن من كي ملابسك بالبخار في أي وقت وفي أي مكان من دون الحاجة إلى لوح الكي.

    خزان مياه بسعة 85 مل للحصول على ملابس رائعة دفعة واحدة

    خزان مياه بسعة 85 مل للحصول على ملابس رائعة دفعة واحدة

    يمكنك كي ملابسك بالبخار دفعة واحدة باستخدام خزان المياه القابل للفصل بسعة 85 مل. ويتميز خزان المياه بسهولة الإزالة وإعادة التعبئة متى احتجت إليهما أثناء الكي بالبخار.

    تصميم مدمج وخفيف الوزن لسهولة الاستخدام

    تصميم مدمج وخفيف الوزن لسهولة الاستخدام

    بفضل تصميمه المدمج، يمكنك الاستمتاع بالكي بالبخار بسهولة متى ترِد وأينما ترِد. فهو سهل الاستخدام لدرجة أنك لا تحتاج إلا إلى الضغط على الزر والمتابعة!

    المواصفات التقنية

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
      9.2 × 19.0 × 11.3  cm
      وزن المنتج
      520 جم

    • سهولة الاستخدام

      سعة خزان الماء
      85  ml
      آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
      نعم
      خزان ماء قابل للفك
      نعم
      إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
      نعم
      طول سلك الطاقة
      1.6  m
      جاهز للاستخدام
      مؤشر الضوء
      وقت الإحماء
      35 ثانية

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      بخار عمودي
      نعم
      بخار أفقي
      لا
      معدل البخار
      حتى 18 مجم/دقيقة

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    • *تم اختبار الجهاز من قبل مؤسسة خارجية مستقلة مع تطبيق تقنية البخار لمدة 10 ثوانٍ، لقياس مستويات تلوثه بأنواع مختلفة من البكتيريا مثل: الإشريكية القولونية 8099 والعنقودية الذهبية ATCC 6538 والكانديدا البيضاء ATCC 10231.
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