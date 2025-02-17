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  • اصغِ بإمعان. انطلق. اصغِ بإمعان. انطلق. اصغِ بإمعان. انطلق.

    6000 series سماعات أذن رياضية ولاسلكية بالكامل مفتوحة على الأذن

    TAA6709WT/97

    اصغِ بإمعان. انطلق.

    انطلق مع سماعات الأذن ذات التصميم المفتوح على الأذن اللاسلكية بالكامل التي تناسبك دائمًا بشكل مثالي! خطاف ناعم ومريح يبقي هذه السماعات في مكانها بغض النظر عن كيفية تحركك، أضف إلى أن تصميم الأذن المفتوحة يعني أنك ستسمع ما يدور من حولك بالإضافة إلى الموسيقى.

    إكتشف كلّ المميزات

    6000 series سماعات أذن رياضية ولاسلكية بالكامل مفتوحة على الأذن

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    اصغِ بإمعان. انطلق.

    • سماعات لاسلكية بالكامل مفتوحة على الأذن
    • نقل الصوت عبر الهواء
    • حماية من المياه/الغبار بتصنيف IP55
    • مدة تشغيل تصل إلى 28 ساعة
    سماعات لاسلكية بالكامل مفتوحة على الأذن. اسمع كل الأصوات من حولك واستمتع بالإيقاع

    سماعات لاسلكية بالكامل مفتوحة على الأذن. اسمع كل الأصوات من حولك واستمتع بالإيقاع

    إنَّ هذه السماعات ذات التصميم المفتوح على الأذن تغنيك عن الحاجة إلى رؤوس الأذن ذات الأحجام المختلفة. بدلاً من ذلك، يلتف خطافا الأذن المريحان حول أذنيك، مع وجود قطعة تثبيت مطاطية في طرف كل خُطاف تثبت خلف الأذن لتوفير أمان إضافي وتثبيت دائم.

    نقل الصوت عبر الهواء: لا شيء داخل قناة الأذن سوى الموسيقى

    نقل الصوت عبر الهواء: لا شيء داخل قناة الأذن سوى الموسيقى

    ستستمتع بصوت جيد مع جهير لائق سواء كنت تستمع إلى الموسيقى أو الكتب الصوتية أو البودكاست أو قوائم التشغيل الخاصة بممارسة التمارين! كل سماعة تستقر بثبات على منحنى الأذن الخارجي، وتعمل مشغلات الصوت الدقيقة على توجيه الصوت إلى داخل قناة الأذن من دون سدها، ما يسمح لك بسماع البيئة المحيطة في أثناء الاستماع.

    يمكنك ارتداؤها خارجًا في كل الأحول بفضل خاصية المقاومة للغبار والمياه بتصنيف IP55

    يمكنك ارتداؤها خارجًا في كل الأحول بفضل خاصية المقاومة للغبار والمياه بتصنيف IP55

    تجول في الغابة واركض تحت المطر. فخاصية المقاومة للغبار والمياه بتصنيف IP55 تحمي هذه السماعات المفتوحة على الأذن من العرق والرطوبة والغبار، لذا لا عذر لك لارتدائها وأنت مستلقٍ على الأريكة فقط! وإذا كنت تمارس التمارين في الخارج حتى في ساعات الليل، فإن ضوء التشغيل سيسمح للآخرين برؤيتك.

    مدة تشغيل تصل إلى 28 ساعة. علبة شحن رفيعة

    مدة تشغيل تصل إلى 28 ساعة. علبة شحن رفيعة

    يمنحك الشحن الكامل تشغيلاً مدة 7 ساعات، إلى جانب 21 ساعة إضافية من علبة الشحن. وإذا كنت بحاجة إلى شحنها بسرعة، فضع سماعات الأذن مرة أخرى في العلبة مدة 5 دقائق فقط للحصول على ساعة تشغيل إضافية. تستغرق عملية إعادة شحن سماعات الأذن بالكامل ساعتَين، ويتيح لك الوضع الأحادي استخدام سماعة أذن واحدة بينما يتم شحن السماعة الأخرى. ويمكن شحن العلبة عبر كابل USB-C.

    أزرار تحكم باللمس قابلة للتخصيص في سماعات الأذن

    أزرار تحكم باللمس قابلة للتخصيص في سماعات الأذن

    توجد أزرار تحكم سهلة الاستخدام تعمل باللمس في سماعات الأذن لتشغيل الموسيقى وضبط مستوى الصوت وإجراء المكالمات. هل تفضّل استخدام سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى؟ يمكنك تخصيص طريقة إعداد أزرار التحكم هذه عبر تطبيق Philips Headphones المصاحب.

    اتصال Bluetooth متعدد النقاط ثابت

    اتصال Bluetooth متعدد النقاط ثابت

    يمنحك اتصال Bluetooth المتقدم اتصالاً أكثر استقرارًا للبث السلس، ويمكنك الاتصال بجهازين يعملان بتقنية Bluetooth (iOS أو Android) في الوقت نفسه. استمتع بقائمة التشغيل أو استمع من دون انقطاع إلى البودكاست المفضل لديك من دون انخفاضات مزعجة في الصوت.

    مكالمات أوضح في أثناء التنقل. سيسمعونك أنت وليس الضوضاء

    مكالمات أوضح في أثناء التنقل. سيسمعونك أنت وليس الضوضاء

    خلال إجراء المكالمة، تعمل الميكروفونات الموجَّهة على التقاط الصوت فقط بينما تزيل خوارزمية الذكاء الاصطناعي ضوضاءَ الخلفية من حولك. سيسمعك الشخص الذي تتحدث إليه، ولن يسمع حركة المرور أو ثرثرة الأشخاص الواقفين بجوارك!

    تطبيق Philips Headphones. رفيقك في نمط الحياة الصحي

    تطبيق Philips Headphones. رفيقك في نمط الحياة الصحي

    استخدم التطبيق المصاحب للاستمتاع بتجربة صوتية غامرة خلال ممارسة التمارين الرياضية وغيرها! اختر المشاهد الصوتية المحيطة للاستماع إلى أصوات الطبيعة أو المقاطع الموسيقية الهادئة والمثالية لفترة الراحة بعد التمارين. أو استمع إلى النغمات ثنائية التردد في كلتا الأذنين لمساعدتك على الاسترخاء أو التركيز: يمكنك الاستماع إلى هذه النغمات بمفردها أو مزجها مع الموسيقى أو تشغيلها كخلفية صوتية للمشاهد الصوتية المحيطة.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مغلق
      نطاق التردد
      150 - 20,000 هرتز
      قطر السماعة
      18 × 10 مم
      المقاومة
      16 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      30 ملي واط
      الحساسية
      91 ديسيبل (1 كيلوهرتز، ‎-10 ديسيبل بالنسبة إلى المقياس الكامل)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.4
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      اتصال متعدد النقاط
      نعم
      برنامج الترميز المدعوم
      • SBC
      • AAC

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      28.50  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      22.50  سم
      الوزن الإجمالي
      4.149  كلغ
      الارتفاع
      26.00  سم
      GTIN
      1 48 95229 15965 2
      الوزن الصافي
      2.28  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      1.869  كلغ

    • الملاءمة

      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      المقاومة للمياه
      IP55
      دعم تطبيق Philips Headphones
      نعم
      إمكانية تحديث البرنامج الثابت
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      اللمس
      أضواء أمان LED
      نعم

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      13.30  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      10.50  سم
      الارتفاع
      12.00  سم
      الوزن الصافي
      0.29  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.472  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.182  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 15965 9

    • الطاقة

      عدد البطاريات
      3 قطع
      وقت تشغيل الموسيقى
      7 + 21  ساعة (ساعات)
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      5 mins for 1 hr
      نوع البطارية (علبة شحن)
      Lithium Polymer (Built-in)
      نوع البطارية (سماعة الأذن)
      Lithium Polymer (Built-in)
      وزن البطارية (إجمالي)
      10.1  غ
      سعة البطارية (العلبة)
      580  mAh
      سعة البطارية (سماعة الأذن)
      58  mAh

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      12.7  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      12.6  سم
      العمق
      3.2  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 15965 5
      الوزن الإجمالي
      0.135  كلغ
      الوزن الصافي
      0.095  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.04  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      علبة شحن
      نعم
      سلك الشحن
      كبل USB-C،‏ 200 مم

    • تصميم

      اللون
      أبيض
      طريقة الارتداء
      سماعة بخطاف أذن
      الملاءمة على الأذن
      مفتوح على الأذن
      نوع الملامة داخل الأذن
      ملاءمة مفتوحة

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      2 mics

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      • Apple Siri
      • مساعد Google Assistant
      تنشيط المساعد الصوتي
      لمس متعدد الوظائف
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

    • الأبعاد

      أبعاد سماعة الأذن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      7,50 × 5,50 × 1,80 سم
      أبعاد علبة الشحن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      8,50 × 6,00 × 2,50 سم
      الوزن الإجمالي
      0,073 كجم

    Badge-D2C

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