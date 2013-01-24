جهير قوي صاخب، بدون ضوضاء وإلهاء.
قم بتشغيل الموسيقى المفضلة لديك بصوت جهير قوي وصاخب. ابتعد عن مصادر تشتيت الانتباه بفضل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة. تهدف سماعات الرأس المثبّتة على الأذن واللاسلكية هذه إلى تزويدك بالإيقاعات التي تحبّها. وتكفي عملية شحن واحدة لتشغيلها لغاية 15 ساعة، حتى عند تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهير قوي صاخب، بدون ضوضاء وإلهاء.
قم بتشغيل الموسيقى المفضلة لديك بصوت جهير قوي وصاخب. ابتعد عن مصادر تشتيت الانتباه بفضل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة. تهدف سماعات الرأس المثبّتة على الأذن واللاسلكية هذه إلى تزويدك بالإيقاعات التي تحبّها. وتكفي عملية شحن واحدة لتشغيلها لغاية 15 ساعة، حتى عند تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة. إكتشف كلّ المميزات
جهير قوي صاخب، بدون ضوضاء وإلهاء.
قم بتشغيل الموسيقى المفضلة لديك بصوت جهير قوي وصاخب. ابتعد عن مصادر تشتيت الانتباه بفضل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة. تهدف سماعات الرأس المثبّتة على الأذن واللاسلكية هذه إلى تزويدك بالإيقاعات التي تحبّها. وتكفي عملية شحن واحدة لتشغيلها لغاية 15 ساعة، حتى عند تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهير قوي صاخب، بدون ضوضاء وإلهاء.
قم بتشغيل الموسيقى المفضلة لديك بصوت جهير قوي وصاخب. ابتعد عن مصادر تشتيت الانتباه بفضل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة. تهدف سماعات الرأس المثبّتة على الأذن واللاسلكية هذه إلى تزويدك بالإيقاعات التي تحبّها. وتكفي عملية شحن واحدة لتشغيلها لغاية 15 ساعة، حتى عند تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة. إكتشف كلّ المميزات
تضمن تقنية إلغاء الضوضاء النشطة ألّا يتداخل هدير القطار مع صوت الموسيقى. ومتى أردت الاستمتاع بالصمت، ما عليك سوى تفعيل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة من دون تشغيل أي موسيقى. ويمكنك تشغيل الموسيقى لغاية 15 ساعة عند تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة ولغاية 18 ساعة عند إيقاف تشغيلها. وتستغرق عملية الشحن ساعتين فقط عبر USB.
انقل حلبة الرقص معك أينما ذهبت. فالمشغلات الصوتية المصنوعة من النيوديميوم حجم 32 مم تحافظ على الصوت النقي والجهير القوي.
تتميّز سماعات الرأس المثبّتة على الأذن واللاسلكية هذه، بوزن يبلغ 145,5 غ فقط، للاستمتاع بصوت جهير مدوٍّ براحة تامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ضبط عصبة الرأس بسهولة، وهي خفيفة الوزن بحيث أنك بالكاد ستشعر بوجودها. أما أغطية الأذن، فهي ناعمة ويمكن وضعها بأي زاوية لضمان ملاءمة مناسبة.
يمكن طي غطائَي الأذنَين بشكل مسطح نحو الداخل لتتمكن من تخزينها بسهولة في جيبك أو حقيبتك، إذ يكفي أن تقوم بطيها لتتمكن من نقلها معك.
يمكنك التحكّم بسهولة بالموسيقى والمكالمات من خلال الزر المتعدد الوظائف. إذا لم تكن الأغنية الحالية تعجبك، فيمكنك تخطيها من خلال الضغط المستمر على الزر. وإذا أردت رفض تلقي مكالمة ما والاستمرار بالاستماع إلى الموسيقى، يكفي أن تضغط على الزر مرة واحدة فقط.
قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك من خلال الضغط المزدوج على الزر. اطلب من مساعد Google أو Siri إعداد قائمة التشغيل التالية أو الاتصال بالأصدقاء أو إرسال الرسائل لهم أو التحقق من حالة الطقس والمزيد غير ذلك.
مدة تشغيل تبلغ 18 ساعة مع إلغاء تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة. تستغرق عملية الشحن ساعتين فقط عبر USB.
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الراحة
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