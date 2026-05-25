ضمان لمدة عامين
TAE2000BK/97
اشعر بالإيقاع واستمتع بالراحة
ضع سماعات الأذن السلكية هذه واستمتع بملاءمة أخف وأكثر راحة وجودة صوت فائقة. وتتميّز سماعات الأذن أيضاً بموصل USB-C، ما يجعلها متوافقة مع الأجهزة.
سماعات أذن مريحة
وحدة تحكّم مدمجة بالسلك
موصل USB-C
جهير غني وصوت نقي
تصميم مدمج لارتداء مريح، واستمتاع بالاستماع طوال اليوم.
ما طعم الحياة أثناء التنقّل من دون أغانيك المفضّلة؟ توفّر سماعات الأذن هذه جهيرًا غنيًا بفضل مشغّلات قوية بحجم 14.2 mm. استمتع براحة الاستماع مع سماعات داخل الأذن بملاءمة مثالية.
تتميّز سماعات الأذن الرائعة هذه بميكروفون مدمج يتيح لك الانتقال بسهولة من الاستماع إلى الموسيقى إلى تلقّي المكالمات، لتبقى على اتصال دائمًا مهما كانت الظروف.