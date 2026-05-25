ميكروفون مدمج. انتقل من قائمة التشغيل إلى المكالمة بلحظة

تتميّز سماعات الأذن الرائعة هذه بميكروفون مدمج يتيح لك الانتقال بسهولة من الاستماع إلى الموسيقى إلى تلقّي المكالمات، لتبقى على اتصال دائمًا مهما كانت الظروف.