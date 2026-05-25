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  • اشعر بالإيقاع واستمتع بالراحة
  • اشعر بالإيقاع واستمتع بالراحة
  • اشعر بالإيقاع واستمتع بالراحة
  • اشعر بالإيقاع واستمتع بالراحة
  • اشعر بالإيقاع واستمتع بالراحة
  • اشعر بالإيقاع واستمتع بالراحة
  • اشعر بالإيقاع واستمتع بالراحة
  • اشعر بالإيقاع واستمتع بالراحة
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سماعات أذن مع ميكروفون

TAE2000BK/97

اشعر بالإيقاع واستمتع بالراحة

ضع سماعات الأذن السلكية هذه واستمتع بملاءمة أخف وأكثر راحة وجودة صوت فائقة. وتتميّز سماعات الأذن أيضاً بموصل USB-C، ما يجعلها متوافقة مع الأجهزة.

عرض جميع المزايا

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  • سماعات أذن مريحة

  • وحدة تحكّم مدمجة بالسلك

  • موصل USB-C

  • جهير غني وصوت نقي

ملاءمة مريحة طوال اليوم

تصميم مدمج لارتداء مريح، واستمتاع بالاستماع طوال اليوم.

جهير غني وصوت نقي مهما كان ما تستمع إليه

ما طعم الحياة أثناء التنقّل من دون أغانيك المفضّلة؟ توفّر سماعات الأذن هذه جهيرًا غنيًا بفضل مشغّلات قوية بحجم 14.2 mm. استمتع براحة الاستماع مع سماعات داخل الأذن بملاءمة مثالية.

ميكروفون مدمج. انتقل من قائمة التشغيل إلى المكالمة بلحظة

تتميّز سماعات الأذن الرائعة هذه بميكروفون مدمج يتيح لك الانتقال بسهولة من الاستماع إلى الموسيقى إلى تلقّي المكالمات، لتبقى على اتصال دائمًا مهما كانت الظروف.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.