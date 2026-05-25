ضمان لمدة عامين
ملاءمة مريحة داخل الأذن
إمكانية تحكم مضمنة في السلك
موصل USB-C
3 رؤوس أذن قابلة للتبديل
يساهم الأنبوب الصوتي البيضاوي الشكل وأغطية رؤوس الأذن المطاطية القابلة للتبديل بثلاثة أحجام في إنشاء حاجز مثالي يمكنك ارتداؤه لساعات متواصلة. استمتع براحة الاستماع طوال اليوم.
أين المتعة في التنقّل من دون الاستماع إلى أغانيك المفضّلة؟ توفّر لك سماعات الرأس هذه جهيرًا غنيًا من مشغّلات بحجم 10 مم. استمع بشكل مريح إلى أغانيك المفضلة بفضل تصميم مناسب للارتداء داخل الأذن يتلاءم بأفضل شكل مع أذنيك.
تتميّز سماعات الرأس الرائعة هذه بميكروفون مضمّن يتيح لك التبديل بسهولة من الأغاني إلى المكالمات بحيث تبقى دائمًا على اتصال.