خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي، وذات شكل رائع!

سماعات الرأس اللاسلكية هذه هي الرفيق المثالي للاستخدام اليومي. فهي مريحة للغاية وذات شكل رائع! ستحصل على صوت رائع، وجهير ديناميكي للاستمتاع بصوت جهير أعمق حتى عند مستويات الصوت المنخفضة، ويمكنك تنشيط إعداد التأخير البطيء لمحتوى الفيديو.