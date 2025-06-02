خفيفة ومريحة للغاية، ويمكنك ارتداؤها ساعات طويلة

تم تصميم هذه السماعات فوق الأذن لراحة يومية فائقة. تستقر عصابة الرأس الخفيفة الوزن والمبطنة برفق على رأسك، فيما تضمن وسادات الأذن الناعمة القابلة للتعديل زاوية ملاءمة مثالية. تتميز كل وسادات الأذن ببطانة من جلد البولي يوريثان الفاخر، ما يوفر ملمسًا ناعمًا ومريحًا للبشرة، يجمع بين الراحة الدائمة وسهولة الصيانة.