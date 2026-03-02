انغمس في تجربة صوتية رائعة

إذا كنت تبحث عن سماعات رأس مريحة للغاية مع ميزة إلغاء الضوضاء للاستخدام اليومي، فتُعد هذه الخيار المثالي. تحصل على صوت غني وجهير عميق حتى عند مستويات الصوت المنخفضة. وتحقق وسائد الأذن والبطارية القابلة للاستبدال أقصى درجات الراحة والأداء على المدى الطويل.