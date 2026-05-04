انغمس بحرية مع إلغاء الضوضاء التكيّفي

يتفاعل إلغاء الضوضاء التكيّفي بسرعة مع محيطك لكبح الضوضاء الخارجية، بما فيها صوت الرياح، في الوقت الفعلي. وإذا أردت سماع ما يجري من حولك، يتيح وضع الوعي دخول الأصوات الخارجية مجددًا. أما الوعي السريع فيعزّز الأصوات البشرية، لتتمكّن من إجراء محادثة من دون نزع سماعات الرأس.