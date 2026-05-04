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TAH6000BK/97
انغمس في الراحة
حافظ على تركيزك مع سماعات الرأس التي تغطي الأذن والمزوّدة بخاصية إلغاء الضوضاء التكيّفية، والمصمّمة لتوفير استخدام مريح لسنوات. استخدمها لاسلكيًا لتنغمس بصوت دافئ وطبيعي أثناء التنقّل، أو صِل كابلًا واستمتع بصوت Hi-Res Audio غامر عند الاستماع سلكيًا.
صوت طبيعي. جهير ديناميكي
ملاءمة مريحة تغطي الأذن
إلغاء الضوضاء التكيّفي
لغاية 80 ساعة من وقت التشغيل
تتضافر المشغّلات المضبوطة خصيصًا بحجم 40 mm مع تقنية الجهير الديناميكي لتمنحك صوتًا رائعًا وجهيرًا كاملًا وغنيًا حتى عند مستويات الصوت المنخفضة. للاستمتاع بصوت عالي الدقة، يمكنك الاستماع سلكيًا عبر كابل الصوت 3.5 mm (مرفق)، أو عبر USB-C.
يتفاعل إلغاء الضوضاء التكيّفي بسرعة مع محيطك لكبح الضوضاء الخارجية، بما فيها صوت الرياح، في الوقت الفعلي. وإذا أردت سماع ما يجري من حولك، يتيح وضع الوعي دخول الأصوات الخارجية مجددًا. أما الوعي السريع فيعزّز الأصوات البشرية، لتتمكّن من إجراء محادثة من دون نزع سماعات الرأس.
تمنحك وسائد الأذن المصنوعة من جلد PU الناعم وطوق الرأس الناعم القابل للتعديل ملاءمة فائقة الراحة. ولأفضل عزل صوتي وراحة، يمكنك استبدال وسائد الأذن المصنوعة من الإسفنج المرن إذا اهترأت مع مرور الوقت. كما يمكنك استبدال بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن في السماعات عند انتهاء عمرها الافتراضي.