المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • انغمس في الراحة
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • انغمس في الراحة
  • انغمس في الراحة
  • انغمس في الراحة
  • انغمس في الراحة
  • انغمس في الراحة
  • انغمس في الراحة
  • انغمس في الراحة
  • انغمس في الراحة
  • انغمس في الراحة
  • انغمس في الراحة
  • انغمس في الراحة
  • انغمس في الراحة
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • انغمس في الراحة
  • انغمس في الراحة
  • انغمس في الراحة
  • انغمس في الراحة
  • انغمس في الراحة
  • انغمس في الراحة
  • انغمس في الراحة
  • انغمس في الراحة
  • انغمس في الراحة
  • انغمس في الراحة
  • انغمس في الراحة

سماعات رأس لاسلكية تغطي الأذن

TAH6000BK/97

متوفر في

أبيض
أبيض
أسود
أسود

انغمس في الراحة

حافظ على تركيزك مع سماعات الرأس التي تغطي الأذن والمزوّدة بخاصية إلغاء الضوضاء التكيّفية، والمصمّمة لتوفير استخدام مريح لسنوات. استخدمها لاسلكيًا لتنغمس بصوت دافئ وطبيعي أثناء التنقّل، أو صِل كابلًا واستمتع بصوت Hi-Res Audio غامر عند الاستماع سلكيًا.

عرض جميع المزايا

انغمس في الراحة

  • صوت طبيعي. جهير ديناميكي

  • ملاءمة مريحة تغطي الأذن

  • إلغاء الضوضاء التكيّفي

  • لغاية 80 ساعة من وقت التشغيل

صوت رائع حتى عند مستوى صوت منخفض. استمع لاسلكيًا أو سلكيًا

صوت رائع حتى عند مستوى صوت منخفض. استمع لاسلكيًا أو سلكيًا

تتضافر المشغّلات المضبوطة خصيصًا بحجم 40 mm مع تقنية الجهير الديناميكي لتمنحك صوتًا رائعًا وجهيرًا كاملًا وغنيًا حتى عند مستويات الصوت المنخفضة. للاستمتاع بصوت عالي الدقة، يمكنك الاستماع سلكيًا عبر كابل الصوت 3.5 mm (مرفق)، أو عبر USB-C.

انغمس بحرية مع إلغاء الضوضاء التكيّفي

انغمس بحرية مع إلغاء الضوضاء التكيّفي

يتفاعل إلغاء الضوضاء التكيّفي بسرعة مع محيطك لكبح الضوضاء الخارجية، بما فيها صوت الرياح، في الوقت الفعلي. وإذا أردت سماع ما يجري من حولك، يتيح وضع الوعي دخول الأصوات الخارجية مجددًا. أما الوعي السريع فيعزّز الأصوات البشرية، لتتمكّن من إجراء محادثة من دون نزع سماعات الرأس.

ملاءمة مريحة ومكوّنات قابلة للاستبدال لسنوات من الاستخدام

ملاءمة مريحة ومكوّنات قابلة للاستبدال لسنوات من الاستخدام

تمنحك وسائد الأذن المصنوعة من جلد PU الناعم وطوق الرأس الناعم القابل للتعديل ملاءمة فائقة الراحة. ولأفضل عزل صوتي وراحة، يمكنك استبدال وسائد الأذن المصنوعة من الإسفنج المرن إذا اهترأت مع مرور الوقت. كما يمكنك استبدال بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن في السماعات عند انتهاء عمرها الافتراضي.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.