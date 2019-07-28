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سماعات رأس مع ميكروفون

TAKH301PK/00

متوفر في

أزرق
أزرق
زهري
زهري

مارس ما تجيده وتحبه

يمكن للأطفال الاستمتاع بسماعات الرأس على الأذن التي ستضفي تميزًا على أسلوبهم. فقد تم تحديد مستوى الصوت في سماعة الرأس هذه على 85 ديسيبل، وهي متينة كفاية لوضعها في حقيبة المدرسة. ويمكن للأطفال تزيين غطائَي الأذنَين بملصقات أو بأعمالهم الفنية!

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مارس ما تجيده وتحبه

  • مشغلات حجم 32 مم/جزء خلفي مغلق

  • مثبتة على الأذن

  • بطانات أذن ناعمة

وسادتا غطائَي أذنَين مريحتان وخفيفتان. مثاليتان لأذنَي الصغار

توفر وسادتا غطائَي الأذنَين ووسادة عصبة الرأس الناعمة الراحة للأطفال، سواء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو يشاهدون مقاطع الفيديو المفضلة لديهم على موقع YouTube.

غطاءا أذنَين قابلان للتخصيص. يمكنك استخدام الملصقات أو تزيينها بأعمالك الفنية ورسوماتك

يمكن للأطفال تخصيص هذه السماعات بواسطة ملصقات أو حتى بأعمالهم الفنية ورسوماتهم الخاصة، إذ يمكن فتح الطبقة الخارجية الظاهرة لغطائَي الأذنَين حتى تتمكن من الرسم على الجهة الداخلية. كذلك، يتم إرفاق ثلاث مجموعات من الملصقات والبطاقات المصورة.

مشغلات صوتية حجم 32 مم. صوت نقي

بفضل تصميمها المخصص لحماية أذنَي الصغار، تتميّز سماعات الرأس هذه بمشغلات صوتية حجم 32 مم تم تحديد مستوى الصوت فيها على 85 ديسبيل. وبالتالي، يمكنك الاسترخاء والاطمئنان لعلمك بأن أطفالك يستمتعون بأغانيهم وبمقاطع الفيديو والألعاب بشكل آمن.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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