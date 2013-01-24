المع كالنجم
اجعلهم يستعدّون للاحتفال مع سماعات الرأس على الأذن العصرية التي تضيء. لقد تمّ تحديد مستوى الصوت في سماعات الرأس اللاسلكية المتينة هذه على 85 ديسيبل. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لوحة LED متوفرة في غطاء الأذن للأطفال بإضفاء بعض السطوع على أسلوبهم بفضل أضواء ملونة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
المع كالنجم
اجعلهم يستعدّون للاحتفال مع سماعات الرأس على الأذن العصرية التي تضيء. لقد تمّ تحديد مستوى الصوت في سماعات الرأس اللاسلكية المتينة هذه على 85 ديسيبل. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لوحة LED متوفرة في غطاء الأذن للأطفال بإضفاء بعض السطوع على أسلوبهم بفضل أضواء ملونة. إكتشف كلّ المميزات
المع كالنجم
اجعلهم يستعدّون للاحتفال مع سماعات الرأس على الأذن العصرية التي تضيء. لقد تمّ تحديد مستوى الصوت في سماعات الرأس اللاسلكية المتينة هذه على 85 ديسيبل. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لوحة LED متوفرة في غطاء الأذن للأطفال بإضفاء بعض السطوع على أسلوبهم بفضل أضواء ملونة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
المع كالنجم
اجعلهم يستعدّون للاحتفال مع سماعات الرأس على الأذن العصرية التي تضيء. لقد تمّ تحديد مستوى الصوت في سماعات الرأس اللاسلكية المتينة هذه على 85 ديسيبل. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لوحة LED متوفرة في غطاء الأذن للأطفال بإضفاء بعض السطوع على أسلوبهم بفضل أضواء ملونة. إكتشف كلّ المميزات
سيحب الأطفال سماعات الرأس اللاسلكية على الأذن هذه سواء أرادوا استخدامها أثناء الرحلات أو لدى مشاهدة الأفلام ومقاطع الفيديو لفترات طويلة جداً. فهي توفر لهم وقت تشغيل يستمر 20 ساعة لدى شحنها مرة واحدة فقط: وتقدّم بذلك طاقة تكفي للترفيه لبضعة أيام أو أكثر.
بفضل تصميمها المخصص لحماية أذنَي الصغار، تتميّز سماعات الرأس هذه بمشغلات صوتية حجم 32 مم تم تحديد مستوى الصوت فيها على 85 ديسبيل. وبالتالي، يمكنك الاسترخاء والاطمئنان لعلمك بأن أطفالك يستمتعون بأغانيهم وبمقاطع الفيديو والألعاب بشكل آمن.
توفر وسادتا غطائَي الأذنَين ووسادة عصبة الرأس الناعمة الراحة للأطفال، سواء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو يشاهدون مقاطع الفيديو المفضلة لديهم على موقع YouTube.
حتى أنها تشمل ملصقات مضمّنة، ليتمكّن الأطفال من تزيين سماعات رأسهم بالطريقة التي يريدونها!
تتميّز سماعات الرأس على الأذن اللاسلكية هذه المصممة للأطفال بتصميم ذكي يمكن طيه باتجاهين. يمكنك طيّها بشكل مسطّح لتتمكن من تخزينها في الدرج في غرفة النوم، أو يمكنك طيّها بشكل مسطّح نحو الداخل لتشكّل حزمة صغيرة تتسع في جيب معطفك أو حقيبتك.
يمكن ضبط عصبة الرأس المتينة والمرنة بسهولة وهي صلبة بما يكفي لتتحمل صدمة رميها في حقيبة الظهر أو سقوطها على الأرض. ويمكن حتى ليّها بقوة من دون أن تنكسر. فمهما فعل الأطفال بسماعاتهم، ستبقى سليمة وقطعة واحدة.
يضمّ غطاءا الأذنَين لوحتَي LED تضيئان لتضيفا لمسة مميزة على الأسلوب العصري. ويمكنك انتقاء أحد الخيارات الأربعة: الأضواء الحمراء أو الخضراء أو الزرقاء، أو يمكنك اختيار مزيج من الأضواء الثلاثة معًا! يكفي أن تضغط ببساطة على الزر في غطاء الأذن لانتقاء خيار الضوء وتغييره.
يسمح لك الضغط مرة واحدة مطوّلاً على الزر المتعدد الوظائف بإعداد سماعات الرأس اللاسلكية هذه المزودّة بتقنية Bluetooth لإقرانها. وحالما يتم إقرانها، تتذكر السماعات الجهاز الأخير الذي قمت بإقرانها به.
يسمح الزر السهل الاستخدام للأطفال بتلقي مكالمة أو تغيير أغنية أو إيقاف تشغيل ما يستمعون إليه مؤقتًا بسهولة، من دون لمس هواتفهم الذكية. كذلك، يسهُل الوصول إلى زرَي تحديد مستوى الصوت في قاعدة غطاء الأذن وزر ضوء LED.
يمكنك الاسترخاء والاطمئنان لعلمك بأن أطفالك يستمتعون بأغانيهم وبمقاطع الفيديو والألعاب بشكل آمن.
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