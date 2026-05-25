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TAMS60Y/00
The Roller
أيقونة تولد من جديد. يقدّم The Roller صوت ستيريو حقيقيًا واتصالًا سلسًا ضمن تصميمه الأصيل المستوحى من الثمانينيات. إنه جريء وصاخب، ويمنحك جهيرًا عميقًا ومحدّدًا بدقة، بقوة مؤثرة وأداء متماسك.
صوت مبهر. تصميم ريترو
120W MAX (60W RMS)
لغاية 24 ساعة من التشغيل
مقاوم للغبار والماء وفق معيار IP67
قد يبدو The Roller وكأنه مستوحًى من زمن الأشرطة الموسيقية المسجلة لكنه خضع لعملية إعادة تصميم ليقدم قدرة صوتية قصوى تبلغ 120 واط (60 واط RMS) مع جهير أعمق من أي وقت مضى. وعند استخدامه في الأماكن غير المغلقة، يمكنك تفعيل تقنية Moving Sound للحفاظ على قوة الجهير ونقاء الصوت في الهواء الطلق.
تعمل المشغلات المزدوجة بحجم 3,5 بوصات، إلى جانب التويترات المخصصة ونظام التقاطع النشط، بتناغم لفصل الترددات العالية والمنخفضة بدقة. ويعزز المشعان السلبيان المزدوجان عمق الجهير. والنتيجة؟ صوت ستيريو غني بعمق قوي وتفاصيل نقية وواضحة.
يوفر Bluetooth®️ 6.0 بثًا مستقرًا من دون انقطاعات مزعجة في الصوت ويتيح توصيل The Roller بجهازين في الوقت عينه. يمكنك أيضًا توصيل جهاز خارجي عبر منفذ USB-C والاستماع إلى الموسيقى بهذه الطريقة.
إنّ علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجّلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وإنّ علامة كلمة Auracast™ وشعاراتها هي علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.
يعني تصنيف IP67 أنّ مشغّل مكبّر الصوت محكم ضد الغبار ويمكن غمره لمدة تصل إلى 30 دقيقة على عمق يصل إلى 1 m.