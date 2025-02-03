TAQ2000BK/97
نمط أقراط الأذن. ملاءمة مفتوحة على الأذن.
استمتع بصوت نقي وراحة طوال اليوم مع سماعات الأذن المفتوحة اللاسلكية التي ترتديها كأقراط الأذن. يتم تثبيت كل سماعة بشكل خفيف ولكن آمن، بينما يتيح لك تصميم الأذن المفتوحة سماع الأصوات من حولك بالإضافة إلى ما تستمع إليه.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تثبت سماعات الأذن المفتوحة هذه بشكل خفيف ولكن آمن على أذنك الخارجية ويتيح لك المفصل المرن ضبط المقبض للتمتع براحة قصوى. وتقوم مشغّلات توصيل الهواء الدقيقة بتوجيه الصوت نحو قناة أذنك من دون إغلاقها، فتسمع ما يحدث من حولك مباشرةً أيضًا.
يمنحك الشحن الكامل تشغيلاً لمدة 7 ساعات، و21 ساعة إضافية من العلبة. إذا كنت بحاجة إلى شحن سريع، فضع سماعات الأذن مرة أخرى في العلبة لمدة 15 دقيقة للحصول على ساعة إضافية. تستغرق عملية إعادة شحن سماعات الأذن بالكامل ساعتَين، ويتيح لك الوضع الأحادي استخدام سماعة أذن واحدة فيما يتم شحن الأخرى.
يمنحك اتصال Bluetooth المتقدم اتصالاً أكثر استقرارًا للبث السلس، ويمكنك الاتصال بجهازين يعملان بتقنية Bluetooth في الوقت نفسه. استمتع بقائمة التشغيل أو استمع من دون انقطاع إلى البودكاست المفضل لديك من دون انخفاضات مزعجة في الصوت.
نعمل باستمرار على جعل سلسلة التوريد لدينا أكثر استدامة وشفافية. تم استخدام الورق المقوى المُعاد تدويره والمعتمد من FSC والحبر القائم على زيت الصويا في صناعة العلب الخالية من المواد البلاستيكية.
تعتبر سماعات الأذن المفتوحة اللاسلكية بالكامل هذه جاهزة للاستخدام اليومي بفضل تصميمها الخفيف الوزن والملاءمة المريحة وتصنيف IPX4. وكونها تتميّز بمقاومتها للطرطشة بالكامل، فلن تتأثر بالقليل من العرق ولا داعي للقلق بشأن التعرض للمطر.
سيكون صوتك واضحًا في أثناء مكالمة. يلتقط ميكروفون مخصص صوتك فيما تعمل خوارزمية تقليل الضوضاء على إسكات بعض الضوضاء الخلفية من حولك.
ثمة أزرار تحكم سهلة الاستخدام في سماعات الأذن للتشغيل وضبط مستوى الصوت وإجراء المكالمات. هل تفضّل استخدام سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى؟ يمكنك تخصيص طريقة إعداد أزرار التحكم هذه عبر تطبيق Headphones ذي الصلة من Philips.
بالإضافة إلى تخصيص أزرار التحكم في سماعات الأذن، يمكنك استخدام تطبيقنا المصاحب لتنشيط خاصية الجهير الديناميكي والحصول على أحدث تحديثات للبرنامج الثابت وإدارة الأجهزة المتصلة وحتى الاستماع إلى أصوات الطبيعة داخل التطبيق. يمكنك تشغيل أصوات الطبيعة مع نغمات ثنائية التردد للمساعدة في التركيز أو الاسترخاء أو النوم. أو جرّب المشاهد الصوتية المحيطة وأصوات الطبيعة.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الكرتونة الداخلية
الطاقة
أبعاد العلبة
الملحقات
تصميم
الاتصالات
الأبعاد
المساعد الصوتي
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