اسمع موسيقاك دائمًا. إلغاء الضوضاء

يخفف إلغاء الضوضاء من الضوضاء الخارجية، بما في ذلك الرياح، حتى تتمكن من التركيز على الإيقاعات أو المكالمات. اترك السماعات في الوضع التلقائي أو استخدم تطبيق Headphones من Philips لضبط الوضع. هل تريد أن تسمع المزيد مما يحدث من حولك؟ اضغط على سماعة الأذن لتنشيط وضع الوعي.