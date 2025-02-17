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  • لا تضغط على أذنيك. اسمع كل شيء. لا تضغط على أذنيك. اسمع كل شيء. لا تضغط على أذنيك. اسمع كل شيء.

    سماعات رأس رياضية ولاسلكية ومفتوحة على الأذن

    TAT3708BK/97

    لا تضغط على أذنيك. اسمع كل شيء.

    تتيح لك سماعات الرأس اللاسلكية المفتوحة على الأذن هذه سماع كل ما يدور حولك، بالإضافة إلى الموسيقى التي تشغلها.

    إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس رياضية ولاسلكية ومفتوحة على الأذن

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    مراجعة كل مفتوح على الأذن

    لا تضغط على أذنيك. اسمع كل شيء.

    • ملاءمة مفتوحة على الأذن
    • مكالمات واضحة

    صوت متوازن أينما ذهبت

    تتميّز سماعات الرأس هذه بخوارزمية التعويض التكيفي لمستوى الصوت المتساوي (AELC). تضبط هذه الخوارزمية صوت الجهير والثلاثي لتتمكن من الاستماع إلى أصوات واضحة ومتوازنة سواء أكنت في الخارج وكان مستوى الصوت مرتفعًا أم في الداخل ومستوى الصوت منخفضًا.

    ميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي لمكالمات واضحة

    لا تدَع الأصوات من حولك تقاطع استماعك إلى الآخرين. تتميّز سماعات الرأس هذه بميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي مزوّد بخوارزمية متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتصفية الضوضاء التي لا تريد سماعها وضمان إجراء مكالمات واضحة. استمع إلى الآخرين بوضوح في كل مرة.

    مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

    استمتع بصوت رائع بغض النظر عن الطقس بفضل التصنيف IPX4 والمشغّلات القوية بحجم 13 مم. تتميّز سماعات الرأس بأنها مقاومة للطرطشة وبعدم تأثرها بالقليل من المطر أو التعرّق، لذا لا داعي للقلق حيال التعرّض للمياه قليلاً.

    صوت من دون سماعات رأس. تصميم مفتوح على الأذن

    مع حجرة وخوارزمية مخصصتَين، تنقل تقنية Directional Acoustic الموسيقى إلى قناة الأذن، ما يخفف إلى الحد الأدنى من التسرب والرجفان ويحافظ على التفاصيل والجهير. توفّر هذه التقنية كل مزايا التصميم المفتوح على الأذن مع جودة صوت وراحة محسنتَين.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      قطر السماعة
      13 مم
      المقاومة
      20 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      5 مللي واط
      الحساسية
      92 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.4
      لاسلكي
      نعم
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • HFP
      • AVRCP
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC
      نوع الإرسال اللاسلكي
      Bluetooth

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      42.8  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      60
      العرض
      41.3  سم
      الوزن الإجمالي
      11.9  كلغ
      الارتفاع
      29.00  سم
      GTIN
      14895229149554

    • الملاءمة

      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      المقاومة للمياه
      IPX4
      نوع مفاتيح التحكم
      اللمس

    • الطاقة

      عدد البطاريات
      3 قطع
      وقت تشغيل الموسيقى
      6 + 16  ساعة (ساعات)
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      نوع البطارية (علبة شحن)
      Lithium Polymer (Built-in)
      نوع البطارية (سماعة الأذن)
      Lithium Polymer (Built-in)
      سعة البطارية (العلبة)
      300  mAh
      سعة البطارية (سماعة الأذن)
      45  mAh

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      13.4  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      13.4  سم
      العمق
      4.1  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      4895229149557
      الوزن الإجمالي
      0.14  كلغ
      الوزن الصافي
      0.075  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.065  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      علبة شحن
      نعم
      سلك الشحن
      كبل USB-C

    • تصميم

      اللون
      أسود
      طريقة الارتداء
      سماعة بخطاف أذن
      نوع الملامة داخل الأذن
      ملاءمة مفتوحة

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      1 AI mic

    • الأبعاد

      أبعاد علبة الشحن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      9.35*5.0*2.91  سم
      أبعاد سماعة الأذن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      5.0*2.05*3.55  سم
      الوزن الإجمالي
      0.05  كلغ

    • المساعد الصوتي

      دعم المساعد الصوتي
      نعم

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